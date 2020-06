Parcheggia la sua Porsche cabrio sotto i portici. “Pioveva, non volevo che si bagnasse"

Beccato da una pioggia improvvisa. in pieno centro a Padova, il proprietario di una Porsche cabrio ha pensato bene di trovare riparo sotto il portico a ridosso delle vetrine del Duca D'Aosta. Il fatto ha creato non poche polemiche in città e anche sui social. L’autore del parcheggio creativo, Carlo Mancuso anche se si è detto molto è stupito dal clamore suscitato, ha voluto chiedere immediatamente scusa ai suoi concittadini.

Le scuse

“Chiedo scusa alla città ma il mio non è stato un gesto violento né arrogante e tanto meno una mancanza di rispetto verso le persone o Padova”. Tuttavia l’uomo si è detto molto addolorato dai commenti velenosi che la foto dell'auto al riparo ha suscitato sui social e ha voluto spiegare bene al Gazzettino.it come sono andate le cose e del perché non ha avuto altra scelta che trovare quel riparo alquanto particolare. "Mi spiace davvero ma non l'ho fatto per altri motivi se non quello di proteggere la mia auto. Quel gesto non fa parte del mio modo di essere, ma non avevo scelta. E chiedo ancora scusa a quanti si sono sentiti offesi in qualche modo. Mi rendo conto di aver esagerato, io sono una persona che ha il massimo rispetto per i bambini e per i disabili e parcheggiando in quel modo, sotto un portico largo circa 5 metri ho calcolato che ne rimanevano oltre 2 perché chiunque potesse passare agevolmente”, ha spiegato ancora l'imprenditore.

La cappotta incastrata

“Erano le 15,30 circa hanno iniziato a scendere goccioloni e si capiva che stava per arrivare un acquazzone importante, forse anche la grandine - racconta Mancuso - chiudere la cappotta della mia giallina, è così che la chiamo affettuosamente, è molto difficile. Si tratta di una manovra da fare a mano e servono due persone, in un attimo ho realizzato che non si sarebbe mai fatto in tempo. Non ho avuto scelta, sono salito e l'ho portata al riparo nel primo posto che mi è venuto in mente dove, peraltro, è rimasta una decina di minuti, poi l'ho subito tolta. Chi ha scattato la foto, poi finita sui social, l'ha fatto al primo raggio di sole”.

Carlo Mancuso alla guida della sua Porsche gialla

Il personaggio

Ma chi è Mancuso? Insieme alla sua giallina come ama chiamare affettuosamente la sua auto è un imprenditore molto conosciuto nella citta di Padova anche perché lo scorso anno ha lanciato shaby chich un locale sulla spiaggia di Sottomarina . Mancuso si descrive come una persona normale, responsabile e innamorato della sua auto. Il 66enne pur riconoscendo la sua mancanza non sente di meritare tante critiche: “Non sono un delinquente ho solo messo d'istinto la mia auto al riparo dove non potesse essere danneggiata dal temporale”.

La Porsche gialla

L’auto è una Porsche Sport Speedster Turbo Look, di colore giallo. “Unica al mondo di quel colore”, rivela Mancuso che continua. “Ce l’ho dal 1994 e per me è come una figlia. Per la mia giallina farei questo e altro”. Quando sono arrivati i vigili e l’hanno trovato vicino all’auto, gli hanno chiesto spiegazioni sul motivo per cui poco prima l’avesse messa sotto i portici. ”Gli ho semplicemente spiegato che l’ho fatto solo per proteggerla dalla pioggia. Non mi hanno multato”.