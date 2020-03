Dopo le Iene Mediaset sospende Quarta Repubblica, Porro positivo al Coronavirus

Nicola Porro, conduttore del programma di Retequattro "Quarta Repubblica" è risultato positivo al test coronavirus. Lo annuncia Mediaset, che ha sospeso il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti della redazione di "Quarta Repubblica" a restare in isolamento domiciliare. Pertanto, a cominciare dalla puntata prevista il 9 marzo, il programma non andrà in onda in attesa degli sviluppi della situazione. Porro sarà video-collegato in diretta da casa con l'edizione speciale di "Stasera Italia" di Barbara Palombelli che andrà in onda il 9 marzo in prima serata su Retequattro.

E' il secondo caso che si verifica a Mediaset

E' stato già sospesa la trasmissione 'Le Iene' proprio per un caso di positività al coronavirus. "Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset - spiegava una nota di Cologno Monzese - ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione".