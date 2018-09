Crollo ponte di Genova, il responso del Mit: 'Da Aspi controlli sicurezza inadeguati'

La Commissione d'inchiesta del Ministero delle Infrastrutture sul crollo del ponte Morandi di Genova è giunta a una terribile conclusione: ha accusato Autostrade per l'Italia (Aspi) di aver ridimensionato o volontariamente nascosto lo stato in cui era il viadotto Polcevera, ostacolando quindi di fatto una corretta vigilanza sull'operato del concessionario.

La documentazione

"L'esame di tutta la documentazione reperita sulla gestione delle attività comunque connesse al viadotto Polcevera da parte degli uffici della Direzione generale per la vigilanza autostradale e dall'ufficio territoriale competente - si legge - porta a ritenere che, quantunque non si possa affermare che la vigilanza segna un automatico schema del tipo input-output, ma debba svolgersi officiosamente senza soggiacere a una preventiva allerta evidenziata dal soggetto controllato, un normale principio di leale collaborazione improntato all''intuitus fiduciae' sotteso a qualunque rapporto di concessione, implica che il concessionario non debba minimizzare o celare, come avvenuto nel caso in ispecie, gli elementi conoscitivi indispensabili che consentano al concedente di dare compiutezza sostanziale ai suoi compiti di vigilanza".

La relazione del Mit

Gli stralli hanno tenuto

L’accusa è diversa da quella che tutti si sarebbero aspettati: “Si ritiene più verosimile che la causa prima" del crollo del ponte Morandi a Genova "non debba ricercarsi tanto nella rottura di uno o più stralli, quanto in quella di uno dei restanti elementi strutturali (travi di bordo degli impalcati tampone o impalcati a cassone) la cui sopravvivenza era condizionata dall'avanzato stato di corrosione presente negli elementi strutturali", ha svelato la Commissione del Mit.

La gestione del ponte

I documenti reperiti dal Mit parlano chiaro. "Per quanto riguarda infine le funzioni consultive svolte dal Comitato tecnico del provveditorato - prosegue al relazione - emerge, nel caso concreto, che esse non si sono potute espletare in modo compiuto a causa della omissione della segnalazione delle criticità non riportate con la dovuta evidenza negli elaborati progettuali presentati da Aspi". La gestione del Ponte Morandi non ha funzionato e non ha garantito la sicurezza degli utenti, ha rilevato il Mit nelle sue conclusioni. "Anche quest'ultimo evento luttuoso, che ha causato 43 vittime - si legge -, non deve consumarsi senza che la nazione prenda coscienza del fatto che questo sistema di gestione dell'infrastruttura pubblica, sul piano gestionale, non ha funzionato e in particolare non ha garantito la sicurezza degli utenti".

La parte economica

Inoltre, si legge, “la messa in sicurezza del Ponte era "improcrastinabile, dalle informazioni a disposizione di questa commissione - svela la relazione - non fu invece assunto alcun provvedimento con tali caratteristiche". Per capire, ecco anche i numeri. Dei 24,6 milioni di euro investiti dal 1982 a oggi per interventi strutturali sul ponte Morandi, soltanto il 2% è stato speso dopo il 1999, anno della privatizzazione di Autostrade", ha spiegato il Mit. “All’interno dell’importo totale dei lavori strutturali [eseguiti a partire dal 1982], pari a 24.610.500 euro si nota che: il 98% dell’importo è stato speso prima del 1999 (anno della privatizzazione di autostrade); dopo il 1999 è stato speso solo il 2% di questo importo”, scrivono gli ispettori. Dal 1982 al 1999, prosegue la relazione pubblicata sul sito del ministero delle Infrastrutture, l’investimento medio annuo in interventi strutturali è stato “pari a 1,3 milioni di euro”, per passare “a 23 mila euro circa nel periodo 1999 - agosto 2018”, per un totale, nel periodo successivo alla privatizzazione, di circa 470.000 euro.

Un’altra contestazione

Un’altra contestazione mossa ad Autostrade per l’Italia, società del gruppo Atlantia, riguarda il progetto di intervento sul ponte risalente al 2017. In questo caso, Aspi avrebbe avviato “un percorso di elaborazione progettuale abbreviato... con il probabile scopo di appaltare i lavori in tempi più contenuti”, scegliendo “di eseguire i lavori in costanza di traffico, insomma con l’utenza utilizzata, a sua insaputa, come strumento per il monitoraggio dell’opera in corso d’opera”.