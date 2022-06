Arriva la fiammata africana, Ponte del 2 giugno tra caldo e forti temporali. Le previsioni

Nel prossimo fine settimana l'anticiclone subtropicale rimarrà la figura protagonista alle nostre latitudini, ben saldo sul Mediterraneo centrale e alimentato da correnti sempre più calde nord africane, in seno alle quali verrà trasportata anche sabbia dal Deserto del Sahara. Ne conseguiranno condizioni di prevalente stabilità su gran parte delle nostre regioni e temperature elevate soprattutto al Centro-Sud e sulle isole, tanto che entro la fine della settimana si potranno toccare valori prossimi a 40°C sulle zone interne della Sicilia.

Solo al Nord il caldo risulterà un po' più contenuto. Le regioni settentrionali infatti si troveranno parzialmente esposte al passaggio di correnti più umide ed instabili di origine atlantica, orchestrate da una saccatura in movimento tra il Golfo di Biscaglia e la Manica. Queste, sul finire della settimana, saranno in grado di indebolire il bordo superiore dell'anticiclone provocando un aumento dell'instabilità soprattutto domenica, non solo sulle Alpi ma anche su parte della Val Padana, con temporali localmente forti e accompagnati da grandine e improvvisi colpi di vento, specie a nord del Po.

Giovedì 2 giugno

Condizioni generalmente soleggiate, pur con alcune velature che in giornata raggiungeranno da ovest la Sardegna offuscando il cielo e con una certa variabilità che interesserà l'arco alpino. Qui dal pomeriggio è attesa la formazione di qualche rovescio o temporale più frequente sul settore centro-orientale, in locale sconfinamento entro sera alla fascia prealpina lombardo-veneta e all'alto Friuli VG, con qualche fenomeno fin sull'alto Piemonte. Nel corso della serata però tendenza ad attenuazione dei fenomeni.

Le temperature aumenteranno ancora e il caldo si farà intenso al Sud e sulle isole maggiori, con locali punte di 36°C circa in Sardegna e Sicilia. Caldo più sopportabile al Nord, con valori massimi intorno o poco superiori a 30°C. Farà più fresco però lungo le coste, mitigate dalle brezze marine, ma il clima sarà diffusamente afoso con conseguente disagio fisico e la sensazione di afa si avvertirà su tutta Italia, anche sulla Val Padana.

Venerdì 3 giugno

Sarà un'altra giornata all'insegna dell'anticiclone africano, con caldo intenso al Centro-Sud e tempo stabile, seppur con sole spesso offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Al Nord è attesa una maggior variabilità, per il transito della coda di un fronte di lontana origine atlantica che distribuirà qualche rovescio o temporale in più dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, anche forte ed in locale sconfinamento alle pianure piemontesi e a quelle a nord del Po, specie tra Lombardia, Veneto e Friuli VG.

Si tratterà di fenomeni localizzati ma che potranno risultare anche intensi a causa della presenza di aria calda e umida, che potrà generare alcune grandinate accompagnate da colpi di vento. Le temperature subiranno un ulteriore aumento rispetto alla giornata di giovedì, si intensificherà il disagio per l'afa e si raggiungeranno punte anche di 38°C sulle zone interne delle isole maggiori.

Sabato 4 giugno

L'anticiclone africano rimarrà sempre ben saldo sul Mediterraneo centrale e darà luogo ad un'altra giornata dal tempo in gran parte stabile sull'Italia, seppur con sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Sulle Alpi è attesa tuttavia un po' di variabilità pomeridiano-serale, caratterizzata dalla formazione di alcuni rovesci o focolai temporaleschi. Continuerà a fare molto caldo e si intensificherà l'afa, con le isole maggiori, Calabria, Basilicata e Puglia che potranno toccare picchi di 38°C sulle zone dell'entroterra. Caldo in aumento anche al Nord e sul medio Adriatico ma più contenuto rispetto al resto d'Italia, seppur piuttosto afoso.

Domenica 5 giugno

L'anticiclone comincerà a perdere alcuni colpi sotto la spinta del flusso atlantico che cercherà di eroderne il perimetro settentrionale. Ne conseguirà un incremento dell'instabilità su parte del Nord con temporali anche violenti dal pomeriggio tra Alpi e alte pianure, in estensione a buona parte dei settori padani a nord del Po. Qui i fenomeni potranno assumere carattere intenso ed essere accompagnati da grandinate anche violente con nubifragi e colpi di vento, seppur distribuiti in modo disomogeneo.

Le aree più esposte saranno quelle dell'alto Piemonte e le alte pianure lombardo-venete, ma più isolatamente potranno estendersi anche altrove. Poche novità invece sul resto d'Italia con tempo più stabile e qualche velatura o stratificazione alta che offuscherà il cielo. Caldo intenso e afoso con possibili punte di 40°C sulle zone interne della Sicilia.