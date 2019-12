Ponte Morandi, blitz Gdf in uffici Aspi, Spea e Pavimental

Genova, 10 dic. (askanews) - I finanzieri di Genova hanno eseguito perquisizioni e sequestri negli uffici di Autostrade per l'Italia, Spea Engineering e Pavimental.L'attività, coordinata dalla Procura di Genova, scaturisce dall'esame dell'ingente documentazione sequestrata nell'ambito del procedimento penale sul crollo del Ponte Morandi.Sono emersi, si legge in una nota della Gdf, elementi indiziari su criticità sulla sicurezza delle barriere integrate modello "Integautos", con specifico riferimento a quelle del primo tronco autostradale, dove sono stati registrati anche alcuni sinistri.I militari hanno ricercato documenti tecnici come progetti, relazioni di calcolo, collaudi e omologazione dei materiali e amministrativo-contabili, come l'inquadramento economico e contrattuale.