Ponte Genova: prima lamiera Fincantieri

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAR - Verrà inaugurato lunedì prossimo, con il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo ponte di Genova, il nuovo Stabilimento Fincantieri Infrastructure a Valeggio sul Mincio (Verona), realizzato nell'ex sede della Cordioli & C. per la controllata del gruppo cantieristico specializzata nella progettazione, realizzazione e montaggio di strutture in acciaio su progetti di grande dimensione. Lo stabilimento si estende su un'area di 110.000 metri quadrati, di cui circa 30.000 coperti. L'officina è dotata dei più moderni impianti per il taglio, la saldatura e la lavorazione dell'acciaio. L'azienda è in grado di assicurare l'intero processo produttivo, dal taglio fino alla sabbiatura e verniciatura, ed è strutturata per la fornitura delle coperture e tamponamenti di finitura per capannoni industriali ed edifici civili, utilizzando sistemi di prefabbricazione che consentono una consegna "chiavi in mano". (ANSA).