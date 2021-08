Ponte Genova: familiari vittime rincuorati da Cartabia

(ANSA) - GENOVA, 14 AGO - I familiari delle vittime di ponte Morandi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia hanno avuto un lungo colloquio informale alla fine della commemorazione per i morti del ponte Morandi nel terzo anniversario del crollo del viadotto. L'esponente del governo è tornata a rassicurare i parenti non solo sul fatto che la riforma della giustizia non avrà ricadute sul processo per il crollo ma anche sull'ipotesi che le nuove norme per il processo penale possano inficiare altri futuri processi. Soddisfatta dell'incontro Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Ponte Morandi: "La ministra ha dimostrato che le sue parole non erano di circostanza e questo per noi è già importante, poi ci ha rassicurato appieno sulla riforma della giustizia sia per quanto riguarda il nostro caso, sia per i possibili processi futuri. Noi continueremo a vigilare e faremo degli approfondimenti". (ANSA).