Il Ponte di Genova sarà costruito da Salini-Fincantieri-Italferr, pubblicato il decreto. Il ministro: "Pronto entro il 2020"

Secondo il ministro Toninelli il ponte di Genova sarà pronto entro il 2020. Una bella sfida per Salini Impregilo che, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure, si è aggiudicata il contratto per la ricostruzione del ponte sul fiume Polcevera (verrà realizzato dalla neo costituita società “PERGENOVA”). Il nuovo ponte, che parte dal progetto di Renzo Piano, prevede il completamento dell’opera in 12 mesi, dal momento in cui l’area verrà resa disponibile, dopo il completamento delle attività di demolizione. L’azienda insomma dimostra di crederci. “Siamo a Genova per spirito di servizio e con Fincantieri ci sentiamo attrezzati per aiutare la città e le sue persone. Tanti nostri operai che lavorano al Terzo valico sono liguri e noi vogliamo essere loro vicini dopo la tragedia che ha colpito questa città”, ha detto Pietro Salini, AD di Salini Impregilo, quando ha accolto la notizia dell’assegnazione del progetto.

I ponti costruiti da Impregilo

Il gruppo, se si guarda la sua ‘biografia’ sa fare i ponti. Il Gruppo ha realizzato ponti e viadotti per un totale di 590 km di lunghezza complessiva, inseriti all’interno di grandi opere stradali, autostradali e ferroviarie – per oltre 70 mila chilometri di sistemi di trasporto costruiti. Tra i principali, oltre ai viadotti Sfalassà e Favazzina, dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, in Italia, il Gruppo ha costruito il secondo ponte sospeso sullo stretto del Bosforo, in Turchia; il ponte "A. Max Brewer negli Stati Uniti; quattro ponti sul Rio Paranà; nove tra ponti e viadotti per una lunghezza complessiva di oltre 4 km, lungo la tratta autostradale Anchieta-Imigrantes, in Brasile. L’ultimo ponte costruito è lo skytrain bridge, parte del Sydney Metro Northwest in Australia, un ponte strallato in curva che ha vinto ad ottobre a New York il premio come miglior progetto dell’anno e il premio “Global Best Project” per il settore ferrovie.

Attualmente il Gruppo è impegnato nella realizzazione di numerosi progetti di diversa scala e complessità. “Fin dal primo momento Fincantieri si è resa disponibile, lo dovevamo a Genova e alla Liguria”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono. “La nostra competenza nella gestione di processi e prodotti complessi ci pone nelle condizioni di realizzare il miglior lavoro possibile per dare alla città nei tempi previsti un’opera bella, funzionale e che duri nel tempo. Sono convinto che la nuova infrastruttura sarà il migliore esempio di un’Italia che, se unisce le proprie eccellenze, può fare sistema e compiere grandi opere al servizio del Paese”.

Un progetto da 202 milioni di euro

Il viadotto sul Polcevera, costerà 202 milioni, è uno snodo essenziale per il collegamento di Genova con la Francia, “con il porto e in generale con le aree limitrofe, tassello essenziale per far recuperare alla città il ruolo di grande hub portuale e commerciale. Il Ponte sarà costituito da un impalcato in acciaio, con una travata continua di lunghezza totale pari a 1100 m, costituita da 20 campate. Il progetto prevede 19 pile in cemento armato di sezione ellittica posizionate con un passo costante di 50 metri, ad eccezione della campata sul torrente Polcevera e di quella sulle linee ferroviarie, dove l’interasse passa da 50 a 100 metri. Tale soluzione ha consentito l’ottimizzazione delle strutture e delle fondazioni, limitando le dimensioni delle stesse, in un contesto urbanizzato ed antropizzato”, ha spiegato l’impresa.

I particolari di una sfida contro il tempo

Le strutture in acciaio saranno costruite nel cantiere di Genova - Sestri Ponente, lo stabilimento di Valeggio sul Mincio (Verona) e, se necessario, altri stabilimenti del gruppo Fincantieri in Italia. La produzione dell’impalcato metallico sarà realizzata in macro elementi strutturali che verranno trasportati a piè d’opera, assemblati e saldati, completando a terra le lavorazioni di ogni singola campata. In questo modo gli interventi in quota saranno ridotti al minimo. Il sollevamento invece verrà effettuato utilizzando prevalentemente speciali apparati, denominati “strand jacks”, che permetteranno di allineare l’impalcato all’elemento principale in acciaio collocato preventivamente in sommità alle pile, con l’utilizzo di autogru. In collaborazione con Cetena, la società di ricerca del gruppo Fincantieri basata a Genova, verrà fornito e installato un sistema integrato di monitoraggio, controllo e ispezione del ponte.

Un modello di collaborazione tra grandi aziende

Il progetto rappresenta un modello di collaborazione tra grandi aziende complementari tra loro, che permette di mettere a disposizione della città e del paese un know how unico di grandi aziende italiane. Fincantieri infatti è uno dei più importanti gruppi cantieristici al mondo e ha un’esperienza ultradecennale nella gestione e pianificazione di progetti complessi. Specializzata nella progettazione, costruzione ed installazione di progetti infrastrutturali complessi e con un management di notevole esperienza nel settore, Fincantieri Infrastructure si è dotata recentemente di uno stabilimento a Valeggio sul Mincio (Verona) che con oltre 30.000 mq coperti andrà a integrare le capacità produttive del Gruppo. I contratti già acquisiti sia in ambito terrestre che marittimo includono importanti opere, come il ponte sospeso di Braila sul Danubio (1.975 metri di lunghezza, singola campata da 1.120 metri, il più grande della Romania e il terzo in Europa); 4 ponti ad Arco in Belgio sopra il Canal Albert con campate singole di oltre 125 metri e un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del Porto di Taranto e alcuni Hangar militari a Doha.

Di Maio e il sindaco-commissario

Di Maio è contento. "Autostrade non ricostruirà il ponte di Genova, lo farà Fincantieri. Avevamo promesso alle famiglie delle vittime che Autostrade non avrebbe posato neppure una pietra e così è", ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Era il minimo che si potesse fare - scrive - nel rispetto di chi non c'è più. Buon lavoro al commissario Bucci e a Salini - Fincantieri: sarà un anno impegnativo e il governo sarà a loro disposizione". "Stiamo cercando di capire se sarà possibile creare un'unica associazione di imprese, o consorzio, che unisca quelle a cui è stata affidata la demolizione e quelle che costruiranno", ha spiegato il sindaco-commissario Marco Bucci, parlando della possibilità di riunire tutti i protagonisti della ricostruzione e della demolizione in un unico soggetto. "Abbiamo tempo per farlo fino alla fine del 2018", ha spiegato. Si tratterebbe, quindi, di unire la società di scopo "PerGenova" (Salini-Impregilo e Fincantieri con Italferr) alle cinque imprese della demolizione: Fagioli, Fratelli Omini, Vernazza Autogru, Ipe Progetti e Ireos. "Non so se sarà una associazione temporanea di imprese o un'altra cosa, ma ci proviamo", ha concluso Bucci.