Poliziotto morto a Napoli, 2 arresti e 2 fermi

Roma, 28 apr. (askanews) - Con le accuse di omicidio volontario, tentata rapina aggravata, tentato furto aggravato e ricettazione la polizia ha arrestato questa mattina a Napoli Fabricio Hadzovic (39 anni, nato in Bosnia Erzegovina) e Admir Hadzovic (27enne di Mugnano di Napoli) coinvolti del grave incidente stradale in cui è morto l'agente scelto Pasquale Apicella ed è rimasto ferito l'assistente capo Salvatore Colucci.Nelle stesse circostanze, e in considerazione dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, sono stati eseguiti due fermi indiziati di delitto, emessi dalla Procura di Napoli, nei confronti di altre due persone: Igor Adzovic (28enne di Caserta) e Renato Adzovic (22enne di Mugnano di Napoli).