Poliziotta uccisa a Roma, la procura dispone l'autopsia

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Ci sarà l'autopsia sul corpo di Pier Paola Romano, la poliziotta uccisa giovedì a Roma con tre colpi di pistola sparati da un collega con cui aveva avuto una relazione, Massimiliano Carpineti, che si è poi ucciso. L'accertamento è stato disposto dalla procura di Roma anche nei confronti di Carpineti, per chiarire l'esatta dinamica dell'omicidio-suicidio. Non è escluso, inoltre, che nei prossimi giorni i magistrati di piazzale Clodio e gli investigatori della Polizia possano sentire nuovamente testimoni e abitanti del palazzo di via Rosario Nicolò dove la donna abitava, per ricostruire nei dettagli i momenti che hanno preceduto l'omicidio. (ANSA).