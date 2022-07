Polizia: dalla Toscana Pegaso d'Oro, 'Lavoro preziosissimo'

(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - Cerimonia di consegna del Pegaso d'Oro, stamani a Firenze, alla Polizia di Stato per i 170 anni della fondazione che risale al 1852. Il riconoscimento, massima onorificenza della Regione Toscana, consegnato dal presidente Eugenio Giani nella cornice dell'Educandato della Santissima Annunziata, è stato istituito dalla giunta regionale nel 1993 per segnalare cittadini italiani o di altri Paesi, che hanno reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale attraverso la loro opera in campo culturale, politico, filantropico e del rispetto dei diritti umani. Ospite d'onore per l'occasione, il Capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini. In serata proseguiranno i festeggiamenti: alle ore 21 è in programma il concerto della banda musicale della Polizia di Stato. "La Polizia di Stato - ha detto Giani - mantiene sempre un profilo di assoluta autorevolezza nel garantire la pubblica sicurezza". Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha ringraziato "le donne e gli uomini in divisa che svolgono un lavoro preziosissimo". "Il Pegaso d'Oro - ha detto Lamberto Giannini - è importante e riconosce l'operato della polizia nel corso del tempo di vicinanza al cittadino. La Toscana è un territorio importante che ha visto nel corso degli anni il succedersi di eventi straordinari, a volte calamitosi, altre volte belli: fa veramente piacere che la cittadinanza e le istituzioni abbiano voluto onorarci con questo premio". Per riuscire a fare rete, ha concluso, serve dialogare "tra le varie istituzioni facendo presente le varie problematiche e punti di vista riuscendo sempre a trovare una sintesi per poter garantire il meglio ai cittadini". (ANSA).