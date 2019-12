Polizia Milano sgomina banda di borseggiatrici seriali: 6 arresti

Milano, 17 dic. (askanews) - Gli investigatori della squadra mobile di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, un uomo e cinque donne accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti con destrezza ai danni di turisti stranieri. Altri due uomini sono ricercati e tre minorenni risultano indagati a piede libero, sempre con la medesima accusa. Gli undici sono tutti pregiudicati di etnia rom, originari di Bosnia e Croazia. Dalle indagini, coordinate dal pm Daniela Bartolucci e dall'Aggiunto Laura Pedio della procura meneghina, è risultato che al vertice della banda ci sarebbe stato il 38enne bosniaco Muharem Omerovic detto "Bimbo", e nell'organizzazione criminale ci sarebbero stati uno dei suoi figli, due suoi nipoti e le loro rispettive mogli e compagne.Dalle investigazioni, sarebbe emerso che gli uomini si sarebbero occupati della pianificazione dei colpi, degli aspetti logistici e della gestione dei proventi, mentre le giovani donne e i minorenni sarebbero stati impegnati per otto-nove al giorno a depredare i turisti (in particolare giapponesi) certamente nella metropolitana e nel centro di Milano, ma presumibilmente anche a Venezia e Genova. Attività che, secondo la quantificazione fatta dagli investigatori, avrebbe fruttato complessivamente alla banda tra i 25 e i 30mila euro al mese. Le arrestate, che hanno tra i 20 e i 35 anni, in passato sono state ripetutamente denunciate per furto con destrezza in diverse città italiane: la più anziana di loro ben 45 volte.A far scattare le indagini nel dicembre 2018, è stata la denuncia di un giovane rom nato a Roma ma di origini bosniache, che aveva spiegato come "Bimbo" e il suo clan lo avessero costretto (con botte e minacce) a consegnargli i proventi dei furti che lui commetteva prima a Roma, poi a Venezia e infine a Milano. Non solo, il 38enne, spalleggiato da moglie e due figli, gli avrebbe anche chiesto una sorta di "pizzo" di mille euro a settimana per poter continuare a vivere e rubare prima nel capoluogo veneto e poi in quello lombardo, e quando lui si sarebbe rifiutato, gli avrebbe proposto di versargli un'una tantum di 20mila euro, altrimenti "lo avrebbe bruciato vivo".Malgrado le intercettazioni abbiano messo in luce "numerosissimi episodi", alla banda vengono contestati solo tre furti compiuti a Milano ai danni di due turisti giapponesi e di una turista filippina, derubati in metropolitana a Milano tra aprile e giugno 2018. Nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Maria Cristina Mannocci, emerge che il gruppo, oltre a case, automobili e furgoni, poteva contare anche su alcune "babysitter" italiane e latinoamericane che, "ben conoscendo le loro attività illecite", si facevano pagare circa 800 euro al mese per "custodire i loro neonati fino al raggiungimento di un'età idonea per essere poi avviati all'attività di borseggio, e soprattutto per condurli presso le autorità giudiziarie in caso di arresto delle madri, così da poterli utilizzare per evitare l'arresto, la detenzione e per chiedere i relativi differimenti di pena". Secondo quanto riferito dalla polizia, alcuni bambini sarebbero stati affidati a queste "tate" anche per un anno consecutivo e appunto utilizzati alla bisogna, "sfruttando le norme che tutelano le madri con prole in tenere età e quelle incinte".In un'intercettazione ambientale riportata nelle carte dell'inchiesta, due giovani rom bosniache parlando di Muharem Omerovic e di sua moglie, affermano, tra l'altro: "L'Italia è proprio un Paese di handicappati! Però è un paradiso per gli zingari! Il Paese di divertimento per gli zingari!". Nel capoluogo lombardo, il gruppo utilizzava abitualmente due appartamenti occupati abusivamente, il principale dei quali si trovava nello stabile Aler di viale Famagosta 4, nel popolare quartiere Barona. Muharem Omerovic è stato arrestato a Roma, mentre un'indagata è stata fermata all'aeroporto di Lisbona mentre si preparava a partire per Londra, e un'altra a Barcellona, dove il gruppo aveva alcune ville di proprietà.