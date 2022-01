Polizia insegue auto, conducente spara a 2 agenti a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 22 GEN - Due agenti della Questura di Taranto sono stati feriti con alcuni colpi di pistola da un uomo a bordo di un'auto che stavano inseguendo. Uno dei poliziotti è stato ferito in modo più lieve alla mano, l'altro è stato colpito al costato ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo che ha sparato ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri. Il conflitto a fuoco è avvenuto in viale Magna Grecia, all'altezza di un bar. (ANSA).