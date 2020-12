Polizia Genova porta in dono panettoni a senzatetto

(ANSA) - GENOVA, 25 DIC - Un dono a chi la notte di Natale non ha un tetto sulla testa. Gli agenti delle volanti della questura di Genova hanno portato panettoni ai senza tetto delle vie della città. I poliziotti sono andati in stazione e sotto i portici dove di solito trovano rifugio gli homeless. Un modo, sottolineano dalla questura, "per far sentire loro l'abbraccio della polizia di Stato, che non dimentica chi è in difficoltà". L'idea è venuta al questore Vincenzo Ciarambino che in questo Natale in lockdown ha voluto dimostrare la vicinanza degli agenti ai meno fortunati. (ANSA).