Un mix di etica, solidarietà e scienza: la politica di Francesco contro il Covid-19

A un male globale, un’azione globale di risposta. All’evidenza di una fragilità umana testata da un virus senza frontiere una risposta di crescente e consapevole solidarietà tra le persone e i Paesi del mondo. Francesco nell’emergenza del Covid-19, che ha colto a sorpresa lui e la Santa Sede come ogni altro leader e ogni altro governo, scienza compresa, ha da subito disegnato un ventaglio di risposte simboliche e concrete, proprie di un leader religioso credibile e universale. Sostegno pieno alle politiche di prevenzione, cura, contenimento, senza dimenticare le fasce più deboli o emarginate ora ancor più vulnerabili.

I gesti inattesi del pontefice

Alcuni suoi gesti inattesi si sono rivelati emblematici ed evocativi in una situazione di smarrimento e tempesta collettiva. Si pensi alla visita al crocifisso in Via del Corso o al grido di preghiera per essere liberati dalla tempesta, levato a Dio all’imbrunire, nella solitudine di una piazza enorme e vuota. Altri percepiti dalla gente come segni non soltanto religiosi ma di vicinanza umana e condivisa con le più diverse categorie sociali provate dal Covid-19, come sono la messa mattutina, l’udienza generale e la recita dell’Angelus domenicale in streaming.

Papa presente su tutto lo spettro sociale

Senza trascurare una interlocuzione etica con la comunità scientifica, l’ascolto della politica come possono considerarsi il sostegno pubblico alla richiesta del segretario generale dell’Onu di sospendere ogni conflitto nel mondo, l’incontro con il presidente del Consiglio italiano, la Nota della Pontificia Accademia della Vita, la lettera a Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comitato Panamericano dei giudici per i diritti sociali. Papa Francesco si è reso presente attivamente su tutto lo spettro sociale e religioso toccato, interessato, sollecitato in qualche modo dal Covid-19.

Il rischio di un genocidio virale

Il futuro è adesso, nella fame delle “persone senza un lavoro fisso”, nella “violenza”, nella “comparsa degli usurai”, “criminali disumani che sono la vera piaga del futuro sociale”. Un futuro che, senza le scelte giuste, rischia di trasformarsi in un “genocidio virale”. Nella lettera a Gallardo, sua consolidata conoscenza, il papa confida le proprie preoccupazioni per “la progressione geometrica della pandemia”, esprime ammirazione per il comportamento di “tante persone, medici, infermieri, volontari, religiosi, religiosi, sacerdoti, che rischiano la vita per guarire e difendere le persone sane dal contagio”. Gli stessi governi che affrontano la pandemia con il senso di responsabilità e chiedono misure restrittive “in questo modo mostrano la priorità delle loro decisioni: le persone prima di tutto. Sarebbe triste se scegliessero il contrario, che porterebbe alla morte di molte persone, una specie di genocidio virale.”

Pensare anche al dopo

La “preparazione per il dopo è importante”, afferma il papa che auspica una revisione profonda dell’economia globale, sottratta agli speculatori, attenta alla dignità umana di tutti. Presentando la Nota Pandemia e fraternità universale il 30 marzo, il vescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita rivelava: “Ho portato stamattina il testo del nostro documento a papa Francesco. Il papa mi ha confidato la sua doppia preoccupazione: nel presente come aiutare soprattutto i più deboli; per il futuro in che modo uscire rafforzati nella solidarietà, perché da questa crisi emerga un ‘di più’ di fraternità a livello globale”.

Nota sulla emergenza da Covid-19

La Nota sulla emergenza da Covid-19 cerca di offrire una riflessione etica organica all’intera umanità messa alla prova “in una situazione di difficoltà inedita, drammatica e di portata globale: la sua potenza di destabilizzazione del nostro progetto di vita – vi si legge - cresce giorno per giorno”. Nel mezzo del discorso che porta a ripensare la vulnerabilità fisica, culturale e politica rivelata di fronte al fenomeno, la Nota invita a ripensare la presunzione di onnipotenza cui ci si stava abituando con i progressi della scienza e della tecnica e suggerisce a medici il comportamento etico nella cura dei malati colpiti dal virus che, in assenza di apparati terapeutici adeguati, pone i sanitari davanti a scelte drammatiche. “Le condizioni di emergenza in cui molti Paesi si stanno trovando – osserva la Nota - possono arrivare a costringere i medici a decisioni drammatiche e laceranti di razionamento delle risorse limitate, non contemporaneamente disponibili per tutti.

Il valore della vita umana

A quel punto, dopo aver fatto il possibile sul piano organizzativo per evitare il razionamento, andrà sempre tenuto presente che la decisione non può basarsi su una differenza di valore della vita umana e della dignità di ogni persona, che sono sempre uguali e inestimabili. La decisione riguarda piuttosto l’impiego dei trattamenti nel modo migliore possibile sulla base delle necessità del paziente, cioè la gravità della sua malattia e il suo bisogno di cure, e la valutazione dei benefici clinici che il trattamento può ottenere, in termini di prognosi. L’età non può essere assunta come criterio unico e automatico di scelta, altrimenti si potrebbe cadere in un atteggiamento discriminatorio nei confronti degli anziani e dei più fragili”. Non si tratta più di “niet” originati da preoccupazioni religiose confessionali, ma di una visione umana della scienza, della medicina e della politica messe alla prova di una scelta: promuovere la coscienza del legame sociale o alimentare la frammentazione e lo scontro.

Semi di riflessione preziosi

Nella nota sono disseminati semi di riflessione preziosi per la ricostruzione di rapporti internazionali e nazionali nuovi. “Anche sul piano della sanità pubblica, l’esperienza che stiamo attraversando ci pone una seria verifica, anche se potrà essere svolta solo in futuro, in tempi meno concitati. Il rischio di epidemia globale richiede, nella logica della responsabilità, la costruzione di un coordinamento globale dei sistemi sanitari. L’obbligo della tutela dei deboli: la fede evangelica alla prova”. Si morirà molto di più dove già nella vita di tutti i giorni alle persone non viene garantita la semplice assistenza sanitaria di base. Si sente il bisogno di politiche robuste di intervento che per essere tali devono puntare al bene comune e non solo alla tutela dei forti. In un orizzonte mai dimentico della dignità umana di tutti.

Il sogno di Francesco

Questa sensibilità è il sogno di Francesco per una ripartenza sociale più solidale dopo la pandemia. Che va sperimentata con il discernimento della ragione e vista con gli occhi del cuore. A sostegno dell’appello del segretario generale delle Nazioni Unite per un cessate il foco totale nel mondo Francesco ha aggiunto: “L’impegno congiunto contro la pandemia, possa portare tutti a riconoscere il nostro bisogno di rafforzare i legami fraterni come membri di un’unica famiglia. In particolare, susciti nei responsabili delle Nazioni e nelle altre parti in causa un rinnovato impegno al superamento delle rivalità. I conflitti non si risolvono attraverso la guerra! È necessario superare gli antagonismi e i contrasti, mediante il dialogo e una costruttiva ricerca della pace. In questo momento il mio pensiero va in modo speciale a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità di essere costretti a vivere in gruppo: case di riposo, caserme. In modo particolare vorrei menzionare le persone nelle carceri”. Ai senza tetto. Una considerazione non tanto pietosa quando decisa a mandare in soffitta ogni politica discriminatoria causa delle disuguaglianze.