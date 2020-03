La Politica, più che malata, è impazzita. Zingaretti è positivo al coronavirus, tutti gli altri tremano di paura

“Stanno per dichiarare Milano zona rossa!” dice uno. “Vedrai che chiuderanno anche Roma!” dice un altro. “Il Governo ci nasconde i numeri veri degli infetti, come in Iran: sono molti più di 5 mila, sono almeno il doppio!” dice il terzo. Sono voci di uomini e donne ‘della strada’, cittadini ignari ma in preda al panico? No, purtroppo. Sono voci e timori di politici di spessore, ormai tutti impazziti. La Politica è in preda al panico, un vero furore da ansia. Del resto, lo stesso diffondersi dell’epidemia non aiuta.

Il dpcm del governo chiude, di fatto, mezza Italia, come sotto coprifuoco. I governatori: “una bozza pasticciata”

L'avanzare della malattia

A causa dell’avanzare imperterrito della malattia, che - come gli eserciti di Napoleone – sembra non conoscere confini né nemici in grado di fermarla – ieri sera il governo ha varato un dpcm (decreto del presidente del consiglio dei ministri, letteralmente, che ha validità immediato), dopo un consulto del premier con il ministro alla Salute Roberto Speranza, decreto in vigore da oggi, che ha definito le nuove misure nazionali di contenimento dell'emergenza. In pratica, mezza Italia verrà chiusa. Nell'articolo 1 della bozza del nuovo decreto del governo diffusa ieri sera compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia come da altre 11 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province nuove “zone rosse” sono Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria.

Contro il virus, dunque, il governo si è orientato a ricorrere a misure draconiane, ‘blindando’ la Lombardia e 11 provincie del nord, ma il dpcm, a ieri notte, è stato dichiarato ancora “suscettibile di modifiche” da parte del cdm. Eccezioni all'applicazione delle nuove norme possono essere fatte per “indifferibili esigente lavorative o situazioni di emergenza”. Sull'intero territorio nazionale, prosegue la bozza, “sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati" fino al 3 aprile. Sono inoltre previste “specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto”. I bar e ristoranti possono rimanere aperti solo se riescono a garantire la distanza di un metro tra una persona e l'altra. Sono confermati gli eventi sportivi, ma solo a porte chiuse. Sempre nelle stesse zone, cioè nella Lombardia e nelle 11 province del nord, s'è deciso di tenere “chiusi gli impianti nei comprensori sciistici”. Sempre secondo la bozza, chi non rispetti i limiti agli spostamenti e le nuove misure per fronteggiare il Coronavirus disposti in queste zone può essere punito con l'arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda (si tratta delle stesse sanzioni già previste per chi violava le prime disposizioni assunte per le zone rosse). Infine, il governo “raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari”. In pratica, è un coprifuoco di fatto come in Italia non si vedeva dai tempi della guerra civile.

Il guaio è che i governatori più influenti del centro-Nord non ci stanno e protestano subito, da Fontana a Bonaccini.

“La bozza del provvedimento del Governo, che ho ricevuto solo in serata, sembra andare nella direzione del contenimento della diffusione del virus, invitando, con misure più incisive, i cittadini alla prudenza” premette il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (Lega) - ma ciò detto, ha continuato, non posso non evidenziare che la bozza del dpcm è, a dir poco, ‘pasticciata’ e necessita da parte del governo di chiarimenti per consentire ai cittadini di capire cosa si può fare o meno”. “La confusione – conclude, severo, Fontana - è evidenziata anche dalle moltissime chiamate che giungono al mio telefono e di chi da giorni è al mio fianco per affrontare l’emergenza”.

Di sostanziale identico parere il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (Pd), che non ci va giù duro, ma che chiede al governo di “valutare meglio” le misure: “ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise” scrive il presidente della Regione Emilia-Romagna, e presidente della Conferenza delle Regioni, spiegando che “abbiamo ricevuto solo tre ore fa dal ministero della Salute la bozza dei due nuovi Dpcm”. Insomma, sia Fontana che Bonaccini lamentano di essere stati avvertiti tardi e male e che la bozza del decreto è, se non proprio sbagliata, quantomeno confusa e pasticciata. Si attendono, a partire da oggi, nuovi e più infuocati litigi.

E se nelle nuove ‘zone rosse’ le misure sono draconiane, non è che, nei palazzi della Politica, le cose vadano meglio.

Il virus dilaga, il panico anche. La Politica si auto-isola

Camere chiuse, sprangate, in pratica non vi entrerà più nessuno e lavoreranno, se va bene, un giorno a settimana. Nazareno che sta per essere chiuso causa Zingaretti positivo al tampone, e tutti quelli che lo hanno incontrato già preda del timor panico, in auto-isolamento o corsi già in ospedale (almeno, lui, Zingaretti, l’ha presa con sana filosofia…). Colle, da dove oggi doveva partire un messaggio di Mattarella per la Festa della Donna, che resta muto, molto preoccupato e inquieto, mentre il Governo – barricato tra palazzo Chigi e la Protezione civile – balbetta e non sa che pesci pigliare: il nuovo dpcm arriva solo in tarda serata. Non che l’opposizione stia messa meglio: Salvini le spara sempre più grosse, ma evita, fino a ieri, di sottoporsi al tampone, nonostante un agente della sua scorta sia positivo.

Maggioranza e opposizione concordano sulle richieste di sforamento dei vincoli di bilancio chieste alla Ue

La sola notizia positiva, per il governo, è che maggioranza e opposizione sono sempre più vicini in vista del voto sullo sforamento dei vincoli europei dei prossimi giorni. L'esortazione all'unità d'intenti di fronte al virus lanciata dal Colle nei giorni scorsi, infatti, ha sortito i suoi effetti. Le posizioni non sono ancora del tutto sovrapponibili (il foverno propone misure per 7,5 miliardi, il centrodestra vorrebbe arrivare a interventi a favore di imprese e famiglie pari a 30 di miliardi), ma il clima di preoccupazione che sta vivendo il Paese fa prevedere una convergenza bipartisan su una mozione comune che verrà presentata in Parlamento. Ma il centrodestra, dialogante a Roma con la maggioranza giallorossa, attacca con toni durissimi i vertici delle istituzioni di Bruxelles. Non solo la Lega, ma anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, all'unisono, accusano la Commissione Ue di aver sottovalutato l'emergenza e di aver voltato le spalle a un Paese fondatore come l'Italia in un momento di gravissima emergenza sanitaria e, dunque, economica. I “burocrati di Bruxelles”, dunque, sono tornati nel mirino di Salvini e Meloni, ma persino di Tajani, mentre sul governo, per ora, regge la tregua. Per lodare le mosse di Conte, il segretario della Lega Matteo Salvini cita addirittura Galileo Galilei. “Eppur si muove. Nel governo qualcosa si muove: sono passati da 3 a 7,5 miliardi. Noi - incalza - abbiamo proposto misure immediate per 30 miliardi, ma se ci ascoltano e ci coinvolgono penso che facciano (sic, ma l’italiano di Salvini è quello che è, ndr.) cosa utile a tutti”.

Il bollettino dell’epidemia sembra quello di una guerra

D’altronde, se è vero che sembra un bollettino di guerra, il bollettino del coronavirus, la Politica italiana, che non è certo abituata ai ‘tempi di guerra’ come in altre epoche e, soprattutto, in altre nazioni, tira fuori la sola mossa che ha già sperimentato in tempi di lotta alla mafia e al terrorismo (della lotta antifascista meglio non parlare, Salvini e Meloni potrebbero innervosirsi): l’appello all’unità nazionale. Per il resto, trema di paura e non sa che fare. Certo è che, a stare a ieri sera, il rosario quotidiano del bollettino da epidemia dice che è salito a 233 il numero complessivo dei morti, con 36 decessi nelle ultime 24 ore mentre i contagi sono già a oltre 5 mila (ma i casi positivi sono +1.145, 589 i guariti, +66). Il nuovo dato, una giaculatoria di morti e malati che appare infinita, la snocciola il commissario Angelo Borrelli – l’uomo più inadeguato che si poteva mai immaginare nel posto più delicato e cruciale che si sia - nella conferenza stampa quotidiana alla Protezione Civile. Intanto, gli ospedali lombardi accusano gravi sofferenze (si valuta il trasferimento di molti pazienti) e l’Istituto superiore della Sanità lancia l’allarme: “Gli anziani stiano a casa, ovunque bisogna dire basta ad atteggiamenti superficiali”.

La Politica di Palazzo non finge più, ha solo tanta paura

Insomma, il coronavirus sta assumendo gli aspetti di una tragedia greca e inizia ad apparire più devastante delle sette piaghe che il Dio degli ebrei, Jahvè (Yahweh, in ebraico), inflisse agli egizi che li dominavano e tiranneggiavano. La Politica di Palazzo finge di andare avanti, nel silenzio e nel disinteresse dei media, facendo e disfacendo accordi sulle Regionali o su possibili, futuribili, governissimi, o su quando si terrà il referendum costituzionale, ma sono temi che non interessa più a nessuno. Tranne quando i ‘malati’ riguardano il mondo politico come nel caso, scoppiato proprio ieri, di Zingaretti, risultato positivo al test del coronavirus, o di un agente della scorta di Matteo Salvini che, a sua volta positivo, potrebbe aver infestato altri. La verità è che la Politica sta, a sua volta, ‘morendo di paura’ perché il contagio è entrato anche nelle sue stanze. Il Nazareno, sede del Pd, sta per essere chiuso, come già è stato deciso per le Camere per l'intero mese di marzo (ieri il collegio dei Questori ha preso misure ancora più restrittive: in pratica non entra e non esce più nessuno), tranne il giorno di mercoledì delle prossime settimane, quando si riunirà per votare provvedimenti urgenti e importanti. Inoltre, i controlli, pur rigorosi, sui contatti di Zingaretti e altri leader (Salvini in testa) potrebbero non bastare. Infine, la voce che arriva dai Palazzi più alti è che il virus avrebbe dimensioni e proporzioni molto maggiori di quelle attuali e che potrebbe dilagare ovunque, da Milano a Roma, creando la necessità di dare vita a 'zone rosse' abnormi, cioè grandi quanto città che contano entrambe milioni di abitanti.

Il governo, cioè, potrebbe estendere, con un atto che sarebbe drammatico e da conseguenze inimmaginabili, la ‘zona rossa’ all’intera città di Milano, per non dire Roma, ma il gesto, appunto, avrebbe esiti catastrofici, incalcolabili.

Zingaretti è ‘positivo’ al virus, ma anche nella reazione

Intanto, anche la politica va ‘in quarantena’. I Palazzi chiudono i battenti: Camera e Senato saranno aperti un solo giorno a settimana, si lavora solo sui provvedimenti urgenti. Il Coronavirus non modifica solo la vita quotidiana dei cittadini, ma cambia anche i tempi e i ritmi della politica, costretta a fare i conti con l'emergenza contagio. La notizia del test positivo per Nicola Zingaretti crea apprensione e, accanto alla solidarietà bipartisan, solleva interrogativi sulle prossime mosse. Si arriverà a chiudere il Parlamento, ad oggi aperto solo un giorno a settimana, il mercoledì? è l'interrogativo delle ultime ore. E così, proprio nel giorno in cui il governo valutando nuove misure restrittive e un possibile ampliamento delle 'zone rosse', per tentare di arginare la diffusione del contagio, anche la politica si scopre 'vulnerabile' di fronte al virus. E' lo stesso segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, con un video su Facebook, ad annunciare di essere risultato positivo al test per il Coronavirus. Zinga subito tranquillizza (“Sto bene”) e l’obiettivo del messaggio è proprio e innanzitutto quello di tranquillizzare, non certo di generare panico. Il leader dem si mostra sorridente, non fa trasparire nessuna tensione. “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”, scrive. Poi, nell'audio, spiega: “E' arrivato: anche io ho il Coronavirus. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare. Sto a casa e continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire, anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli”. Infine, Zinga garantisce: “Ho sempre detto niente panico e quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo le indicazioni dei medici. Combatto come è giusto fare in questo momento per il Paese. A presto”. Immediata la solidarietà, per fortuna senza distinzioni politiche: da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, da Matteo Renzi a tutti i membri dell’esecutivo.

La classe politica, ormai, è già entrata in quarantena

Il segretario dem, peraltro, non è il primo politico a dover fare i conti con la quarantena. E' di ieri la notizia della positività al test di un agente della scorta di Salvini. Il leader leghista, però, sta bene, non ha nessun contagio (almeno così dice, ma senza essersi sottoposto ai controlli). Subito dopo la scoperta dei focolai in Lombardia, il deputato della Lega, Guido Guidesi, è stato sottoposto a isolamento in quanto residente a Codogno, zona rossa per eccellenza, ed è considerato, nelle votazioni della Camera, ‘in missione’, quindi non è conteggiato nel tabellone, ma Stefano Ceccanti, costituzionalista dem, ammette che “anche se viola la segretezza del voto garantita dalla Costituzione, temo che dovremo inventarci il telelavoro anche noi deputati perché la situazione si fa insostenibile”.

Da Guidesi in poi, però, è stato un crescendo, anche di fobie: in “isolamento volontario” si è messa Tatjana Rojc, senatrice del Pd. In quarantena anche l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna (giunta Bonaccini), Raffaele Donini, risultato positivo al Coronavirus (ma asintomatico) come pure la sua collega di giunta, Barbara Lori, entrambi dem.

In isolamento il sindaco dem di Cesena, Enzo Lattuca, ex deputato, dopo essere entrato in contatto nei giorni scorsi con l'assessore Donini. Ma l'immagine che è rimasta – negativamente - più impressa a tutti è stata quella del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che si è messo in auto-quarantena dopo che una sua collaboratrice era risultata positiva al test. Un annuncio fatto sui social, con tanto di video in cui il governatore parla mentre indossa in diretta una mascherina. In quarantena volontaria anche il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, da alcuni giorni al lavoro al Mise senza avere contatti esterni. In isolamento volontario, dopo l'annuncio fatto da Zingaretti, anche il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, che ha incontrato di recente il segretario dem. In auto-isolamento anche diversi membri della giunta laziale, del governo (la viceministro Ascani) e del partito (Orlando, la Serracchiani, etc.) che hanno avuto stretti e recenti contatti con Zingaretti come pure diversi sindaci italiani e governatori (Musumeci, Sicilia, si è messo in quarantena).

La scomposta reazione del deputato Mollicone (FdI): “il governo si metta tutto intero in quarantena”…

Il contagio di Zingaretti fa molto ‘preoccupare’, però, più chi lo ha incontrato e chi gli ha stretto la mano, chi non c’entra nulla ma si vede che sentiva l’insopprimibile bisogno di dire la sua, il deputato FdI Federico Mollicone. Il quale, alla ricerca del suo quarto d’ora di celebrità (risultato ottenuto) suggerisce di “non sottovalutare” la notizia che riguarda il leader dem e consiglia allo stesso premier Conte di fare il tampone. Dice il prode Mollicone (nomen non omen): “I contatti con il governo, che sta gestendo l'emergenza, sono stati sicuramente frequenti e in luoghi chiusi. Zingaretti è stato anche impegnato col ministro Gualtieri per la campagna elettorale (dove Gualtieri, per la cronaca, ha sconfitto, surclassandolo, proprio un esponente di FdI, ndr.). Sarebbe opportuno un controllo sanitario approfondito dei rappresentanti dell'esecutivo, dei dirigenti e parlamentari del Pd e dei collaboratori, a partire dal presidente Conte, dal ministro Gualtieri al ministro della Salute Speranza” dice Mollicone, giusto per aggiungere altro panico al panico che già c’è.

In ogni caso, non foss’altro che per tranquillizzare il buon Mollicone, non solo per i più stretti collaboratori di Zingaretti, sottoposti come da protocollo ai controlli del caso, sono scattate le verifiche, ma anche tra forze politiche governo, governatori e parti sociali, che hanno lavorato per giorni al fine di mettere a punto le misure per affrontare le emergenze, sono state prese le adeguate contromisure, dato che i contatti del segretario dem sono stati moltissimi e che, per questa via, possono essere arrivati pure a palazzo Chigi. Ambienti di governo escludono al momento che siano stati avviati controlli anche sui componenti dell'esecutivo, ma di certo l'indagine epidemiologica, che scatta in caso di contagio, su Zingaretti dovrà risalire e cercare tutti i contatti ravvicinati e prolungati con il segretario dem che, nel caso dovessero mostrare sintomi, verranno sottoposti al test.

Camere chiuse, Nazareno pure. La Politica si ferma

Ma è tutta la politica - e l'attività ad essa correlata – e nel suo insieme a subire forti restrizioni per ottemperare alle restrizioni che mirano ad evitare il contagio: annullati convegni, ridotte al minimo le conferenze stampa, rigettate indietro le consuete visite di scolaresche e gruppi turistici. Camera e Senato hanno varato norme stringenti: termo-scanner per la rilevazione della temperatura agli ingressi, stop alle visite guidate, porte chiuse per gli esterni. Ma è soprattutto l'attività parlamentare a subire i maggiori effetti: la Camera si riunirà un'unica giornata a settimana, il mercoledì, e all'esame avrà solo i provvedimenti urgenti. Tutto il resto è stato ‘congelato’. Anche il Senato ha attuato la ‘stretta’ sui lavori. Da lunedì, poi, battenti chiusi per le biblioteche dei due rami del Parlamento, nonché interventi straordinari di sanificazione anche in Aula, sui banchi. Il coronavirus restringe anche le attività ufficiali delle cariche istituzionali: l'agenda ufficiale del Quirinale (pubblicata settimanalmente sul sito internet) non riporta appuntamenti. Rinviata la visita in Mozambico del presidente della Repubblica, in programma dal 10 al 12 marzo, e annullato l'evento dell'8 marzo, in occasione della Festa della donna.

Ecco, appunto, la Festa della Donna. Non la festeggerà, in pratica, nessuno, neppure le donne che ancora tanti diritti avrebbero da rivendicare, perché nessuno ha voglia di ‘far festa’ tra la gente normale e, stavolta, anche tra i politici.