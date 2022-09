Polfer: oltre un milione di controlli nelle stazioni nell'estate 2022

Oltre un milione di persone controllate, 271 arrestati e 2.542 indagati. E' questo il bilancio estivo della Polizia Ferroviaria. Nel periodo interessato dagli spostamenti per le vacanze sono stati effettuati 47.701 servizi di vigilanza nelle stazioni e 6.891 a bordo treno. 3.002 i servizi antiborseggio, 2.663 le contravvenzioni elevate, 800 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare e 412 i minori non accompagnati rintracciati e restituiti alle famiglie o collocati in comunita'. Le giornate di controllo straordinario organizzate nel periodo estivo sono state dieci: quattro operazioni "Stazioni sicure", con una complessiva intensificazione dei servizi negli scali ferroviari; tre operazioni "Rail safe day", per la prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi in ambito; tre operazioni "Oro rosso", per il contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. (NPK) Fonte: us polizia di Stato