Polemiche per il concerto della pianista filo Putin a Lerici

(ANSA) - LERICI, 06 GIU - Salta il concerto della pianista ucraina filo Putin Valentina Lisitsa a Lerici. L'artista avrebbe dovuto esibirsi a luglio al Lerici Music Festival, ma dopo le polemiche social scatenate dalla sua presenza, su espressa richiesta del sindaco Leonardo Paoletti l'esibizione non ci sarà. Per le sue posizioni filorusse Lisitsa, conosciuta come The Queen of Rachmaninov, si era vista cancellare, lo scorso dicembre, anche il concerto alla Fenice di Venezia. "Il concerto - ha detto Paoletti - è stato annullato su mia espressa richiesta e con la piena adesione del maestro Gianluca Marcianò", direttore artistico dell'evento.

Il sindaco ha rimarcato di aver "sempre ritenuto non opportuna la presenza della pianista per le note ragioni, essendo il Comune di Lerici e la sua amministrazione fin dal febbraio 2022 convinti sostenitori della resistenza ucraina. Resistenza che ho sempre ritenuto necessaria fino alla vittoria finale. Ho però voluto comprendere la volontà del Festival di valutare la possibilità che la grande pianista potesse chiarire la sua posizione per evitare all'interno del mondo dell'arte e della cultura odiose situazioni di ostracismo. Ad oggi, non avendo ottenuto alcun chiarimento in tal senso, ho invitato il Festival a eliminare l'esecuzione della pianista dal programma - il concerto si sarebbe tenuto il 22 luglio - e in tal senso il Festival ha provveduto". Contro la presenza dell'artista, che aveva suonato sulle macerie della città di Mariupol appena riconquistata dai russi, erano partiti appelli rivolti anche alla premier Meloni. "La nostra scelta era esclusivamente artistica - ha dichiarato Marcianò - ma non vogliamo urtare però così tante sensibilità". (ANSA). .