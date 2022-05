Polemica Sgarbi contro mascherine, a museo mette quella Zorro

(ANSA) - BRESCIA, 12 MAG - Il critico d'arte e parlamentare Vittorio Sgarbi si è presentato alla Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia per prestare un quadro di sua proprietà, con una mascherina sugli occhi alla Zorro, in polemica con le mascherine anticovid. Il direttore di Brescia Musei Stefano Karadjov lo ha presentato come "Diego Garcia Sgarbi". Vittorio Sgarbi ha portato il ritratto di Carlo Emanuele Massa di Giacomo Ceruti, di sua proprietà. L'opera resterà in prestito fino a settembre, in cambio del prestito al Mart di Rovereto, di cui Sgarbi è presidente, di due dipinti del museo bresciano. (ANSA).