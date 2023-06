Pnrr: Consorzio bonifica Friuli, progetti per 21 milioni

. (ANSA) - UDINE, 01 GIU - Rispettando le scadenze disposte dal Ministero dell'agricoltura, il Consorzio di bonifica Pianura Friulana ha concluso entro il 31 maggio 2023 gli adempimenti per l'aggiudicazione dei lavori dei suoi 4 progetti finanziati dal Pnrr per un totale di 21 milioni di euro. I lavori potranno cominciare in autunno, dopo la stagione irrigua e dopo la raccolta delle colture in atto, per concludersi il prossimo anno.

Lo ha reso noto oggi il Consorzio di bonifica Pianura Friulana. "Il Pnrr, come le altre possibilità di accedere a finanziamenti ministeriali - ha evidenziato la presidente Rosanna Clocchiatti - sono per il Consorzio una grande opportunità a cui non vogliamo rinunciare; perciò ci stiamo adoperando con tutte le energie, supportati dalle nostre istituzioni e organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo". Il Consorzio nel 2022 ha ricevuto dal Ministero dell'agricoltura 56 milioni per l'ammodernamento delle reti irrigue e dei canali principali, secondo il principio della massimizzazione della tutela ambientale e della risorsa idrica. "Interventi, questi, resi necessari dalla vetustà degli impianti e dai cambiamenti climatici - ha detto il dg del Consorzio Armando Di Nardo - i quali comportano la riduzione della disponibilità di acqua e l'aumento del fabbisogno a fini irrigui". (ANSA). .