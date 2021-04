Pm Milano Storari pronto a riferire al Csm se necessario

(ANSA) - MILANO, 30 APR - E' pronto a riferire al Csm, se l'organo di autogoverno della magistratura lo riterrà necessario, il pm di Milano Paolo Storari che per circa sei mesi, tra fine 2019 e maggio 2020, avrebbe chiesto ai vertici dell'ufficio della Procura di effettuare delle iscrizioni nel registro degli indagati per andare a verificare le dichiarazioni dell'avvocato siciliano Piero Amara, e che poi, come forma di autotutela, avrebbe deciso di consegnare i verbali all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo. E' quanto si è saputo in ambienti giudiziari milanesi. In queste ore in procura a Milano c'è ovviamente un clima di tensione. (ANSA).