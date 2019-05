Pm contabili, Formigoni versi 60 mln

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - La Procura lombarda della Corte dei Conti ha chiesto la condanna al risarcimento del "danno erariale" per circa 60 milioni di euro per l'ex governatore Roberto Formigoni, per la Fondazione Maugeri e per altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri, fino all'anno 2011. Vicenda che sul fronte penale ha portato alla condanna definitiva per corruzione a 5 anni e 10 mesi per Formigoni, ora in carcere.