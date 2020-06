Pisano: basta code agli sportelli

Roma, 15 giu. (askanews) - "Da una parte, vorrei semplificare ulteriormente l'acquisto di tecnologia da parte della Pa, nel rispetto della normative contro usi impropri dei fondi. Dall'altra, semplificare la vita del cittadino. Abbiamo un'app, che si chiama "Io", che utilizza varie piattaforme come "Spid" o "Pago Pa" e permette l'accesso a vari servizi della pubblica amministrazione: ne vanno aggiunti altri finora possibili esclusivamente con fila agli sportelli o pervia analogica. Poi investire su banda ultralarga, sistemi cloud, robotica, internet delle cose, mobilità del futuro e, soprattutto, sulla cyber security".Paola Pisano, ministra per l'Innovazione, in un'intervista alla "Stampa", spiega che da dagli stati generali dell'economia si aspetta «che si punti sulla modernizzazione del paese". I tavoli tematici inizieranno questa settimana e, aggiunge, "ogni mia proposta rimarrà aperta a suggerimenti, critiche e modifiche".