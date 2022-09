Pioggia e vento, distrutto carro ponte saline Margherita Savoia

(ANSA) - MARGHERITA DI SAVOIA, 16 SET - La pioggia e il forte vento che da questa mattina si sono abbattuti nella zona ofantina della provincia di Barletta - Andria - Trani, hanno causato diversi danni, soprattutto nel centro termale di Margherita di Savoia. Nell'impianto produttivo delle saline è stata distrutta una struttura metallica, un carro ponte utilizzato nel del sito per scaricare il sale che viene trasferito attraverso i nastri trasportatori sui carrelli e poi raccolto in montagnole. Travolta da pioggia e vento, la struttura si è accasciata su uno dei cumuli di sale. Non ci sono stati feriti. Ulteriori danni si sono registrati in città: le strade si sono allagate e gli ambulanti presenti per la festa patronale della Addolorata hanno dovuto smontare le bancarelle. (ANSA).