Allerta meteo della Protezione civile, piogge e venti forti su gran parte dell'Italia.

Una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge e temporali prima sulle regioni settentrionali e successivamente su quelle centrali e meridionali, in particolare quelle adriatiche. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Lombardia e Veneto, in estensione, dalle prime ore giovedì, su Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Sono attesi inoltre venti forti e di burrasca su Valle d'Aosta e Piemonte, in estensione alla Sicilia. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato dunque un'allerta arancione su Puglia e Molise.

Temporali

Il flusso di correnti instabili di origine nord atlantica si sta abbassando di latitudine ed eroderà l'anticiclone africano. Sull'Italia le conseguenze si manifesteranno con un deciso incremento dell'instabilità da giovedì su buona parte delle regioni centro-meridionali, specie del versante adriatico, oltre che al Nordest. Sono attesi infatti rovesci e temporali anche forti in giornata, accompagnati da locali grandinate.

Le temperature in calo

Il termomentro si abbasserà ulteriormente giovedì su praticamente tutta Italia e il calo più sensibile si avvertirà sulle regioni adriatiche, dove si interromperà bruscamente la canicola degli ultimi giorni. Venerdì l'aria fresca affluita dalle latitudini più settentrionali formerà un vortice in spostamento dal basso Adriatico verso i Balcani. Questo sarà ancora in grado di provocare un'altra giornata instabile sul medio Adriatico e al Sud, con fenomeni anche violenti, seppur in attenuazione nel corso della giornata. Sul resto d'Italia invece il tempo sarà già in miglioramento, grazie al rinforzo dell'alta pressione in estensione dall'Europa sudoccidentale