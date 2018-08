Napoli, 21 ago. (askanews) - Nella tragedia della piena del Raganello, in Calabria, dove si contano 10 morti e almeno tre dispersi, è rimasta coinvolta anche una famiglia di Torre del Greco (Napoli).Secondo l'unità di crisi, in ospedale in codice giallo sono ricoverati Giovanni Sarnataro e i due figli, Mario e Angela, mentre la madre, una donna di 43 anni è ancora dispersa.