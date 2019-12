Lo aggrediscono in dieci e lo picchiano con un coccio di bottiglia perché è gay

Picchiato perché gay. Il protagonista della assurda vicenda è un venticinquenne, aggredito la notte scorsa in zona Porta ticinese, tra i luoghi più noti della Movida milanese, appunto in quanto omosessuale, come ha raccontato lui stesso agli agenti della Polizia locale.

Colpito con un coccio di bottiglia

Il ragazzo ha riferito di essere stato circondato da una decina di persone, intorno a mezzanotte, e di essere stato colpito anche con un coccio di bottiglia. Aveva una ferita lacero contusa alla testa e un forte trauma al torace ed è stato portato in ospedale dagli operatori del 118 ma non è in gravi condizioni. Gli agenti della Polizia locale stanno cercando di risalire agli aggressori che, al loro arrivo, erano già scappati.

Solidarieta al giovane

Tanti gli attestati di solidarietà espressi in queste ore al giovane. "Purtroppo quanto accaduto è solo la punta dell'iceberg - ha commentato in una nota Fabrizio Marrazzo, Portavoce Gay Center -, ogni giorno oltre 50 persone in Italia sono vittime di omofobia e transfobia, dati del nostro numero verde 800713713 Gay Help Line, e purtroppo come in questo caso quasi nessuno denuncia. Per questo facciamo appello al premier Conte al fine che si approvi al più presto una legge che contrasti l'omofobia, ma sopratutto prevenga e dia supporto alle vittime. Molto spesso per le vittime lesbiche, gay, bisex e trans denunciare le violenze subite li mette a rischio di ulteriori discriminazioni, a scuola, in famiglia sul posto di lavoro. Per questo vanno garanti servizi di supporto alle vittime come centri antiviolenza e case rifugio per renderli liberi di denunciare".