Piazza Fontana, Fico: 'Mio impegno a fare tutti i passi per la verità'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Lo Stato deve fare verità su se stesso sempre. Se lo Stato non fa sempre verità su stesso, non può rappresentare i cittadini". Ad affermarlo il presidente della Camera, Roberto Fico, assicurando il proprio impegno a "fare tutti i passi possibili" per arrivare alla verità sulla strage di Piazza Fontana. "Ci sono le condizioni per arrivare a delle verità. Tutti gli atti che possono essere desecretati li stiamo desecretando ma non solo: oggi abbiamo messo a sistema migliaia e migliaia di documenti in un portale, inchieste.camera.it" ha detto Fico, intervenendo stasera a 'Che tempo che fa' su RaiDue. "Ma - ha sottolineato - non c'è solo la Camera, c'è anche il Senato. E, infatti, ho iniziato un'interlocuzione molto fitta con la presidente del Senato e sono contento del fatto che viaggiamo sulla stessa onda. Per tutto quello che mi compete la Camera al termine della legislatura non dovrà avere alcun atto secretato".