Dalle allergie gravi alla paralisi del viso: i possibili effetti indesiderati del vaccino Pfizer

Tra i possibili effetti indesiderati del vaccino anti-Covid della Pfizer Biontech ci sarebbero dolori muscolari, mal di testa, febbre, "nausea, insonnia, ingrossamento dei linfonodi". Si parla anche di reazioni allergiche gravi e paralisi facciale periferica acuta (casi inferiori a uno ogni mille). A svelarlo il rapporto ufficiale dell’agenzia europea del farmaco (Ema). Il quotidiano il Tempo ha pubblicato il bugiardino, 34 pagine attraverso le quali si può prendere visione delle possibili reazioni avverse ("riportate negli studi clinici con Comirnaty") del siero distribuito e somministrato anche nel nostro Paese.

Il documento ufficiale dell'Ema: il "bugiardino" del vaccino Pfizer - PDF

Vaccinazione (Ansa)

Nuovi dati da gennaio a luglio

Viene spiegato che tra il mese di gennaio e quello di luglio si attendono nuovi dati sulla sperimentazione. A dicembre 2023 è prevista infine la consegna della relazione finale con lo studio relativo ai milioni di vaccinati in tutto il mondo. a. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Le dosi ottenute

Intanto sarebbero 215mila le dosi del vaccino Pfizer Biontech giunte ieri in Italia e che riguardano una parte della seconda tranche destinata al nostro Paese. Per oggi, a quanto si apprende, Pfizer avrebbe assicurato l'arrivo di altre 224mila dosi, sempre comprese in questo lotto.

Vaccino Pfizer Biontech (Ansa)

Ammontano a 695.175 le dosi di vaccino Pfizer/BioNTech ottenute finora dall'Italia, dopo i primi arrivi della seconda tranche di dosi fornite dalle case farmaceutiche. Secondo l'ultimo aggiornamento sul sito del commissario per l'emergenza Covid sono state somministrate 272.307 fiale, il 39,25 di quelle disponibili.

Le percentuali più alte in Toscana

Le percentuali più alte di vaccini inoculati su quelli a disposizione si registrano in Toscana (65,9%), Veneto (65,6%), nella Provincia autonoma di Trento (62,3%) e nel Lazio (61,8%). Per ora non va oltre il 17,8% la Lombardia, che ha ricevuto il maggior numero di vaccini, 109.845. I tassi più bassi sono quelli di Calabria (11,4%) e Sardegna (11,5%).