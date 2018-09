In Italia cresce il consumo di pesce, ma l’80 per cento del pescato arriva dall’estero

Il pescato che finisce sulle tavole europee, Italia compresa, è per la maggior parte di importazione, in prevalenza proveniente da paesi in via di sviluppo. Nel 2017 le importazioni sono aumentate rispetto al 2016 del 3,6 per cento in volume e del 4,2 per cento in valore. Un trend che, come primo effetto, ha comportato il peggioramento del deficit della bilancia commerciale italiana di prodotti ittici che, già strutturalmente in negativo, ha superato la soglia record di 5 miliardi di euro. E i danni sono tanto più evidenti quanto più si osserva il passato recente del settore ittico. Negli ultimi 25 anni, stando ai dati raccolti dalla Coldiretti, la flotta peschereccia italiana ha progressivamente perso pezzi, passando da oltre 18mila a poco più di 12mila imbarcazioni. Giù, letteralmente sprofondati negli abissi oceanici, anche i posti di lavoro, che nello stesso periodo sono calati di 18mila unità. Paradossalmente, il consumo di pesce, che nel nostro Paese si attesta attorno ai 29 chilogrammi pro capite, è aumentato: l’importazione è cresciuta in media dell’80 per cento. Il consumatore italiano scegli le sardine e le acciughe dei nostri mari, ma per quanto riguarda i tonni e i pesci spada il pescato locale costituisce appena il 25 per cento.

Ma ora il settore torna a sperare

Con il via libera ai pescherecci in tutto l'Adriatico, che dal 13 agosto dovevano rispettare il fermo pesca, sul mercato potrebbe finalmente tornare il buon pesce italiano. Il fermo biologico, ha evidenziato Coldiretti Impresa Pesca, non risponde più da tempo alle esigenze della sostenibilità delle principali specie target della pesca nazionale, tanto che lo stato delle risorse nei 33 anni di fermo pesca è progressivamente peggiorato, come anche parallelamente lo stato economico delle imprese e dei redditi. "Con il fermo pesca aumenta il rischio di ritrovarsi nel piatto per grigliate e fritture prodotto straniero o congelato - denuncia il Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele -. Il settore soffre la concorrenza sleale del prodotto importato dall'estero e spacciato come italiano, soprattutto nella ristorazione, grazie all'assenza dell'obbligo di etichettatura dell'origine". Cantele ha ricordato inoltre quanto "il blocco delle attività della flotta da pesca italiana in tutto l'Adriatico, per cui chiediamo da tempo una radicale modifica, abbia determinato negli anni in Puglia un crollo della produzione, la perdita di oltre 1/3 delle imprese e di 18mila posti di lavoro, con un contestuale aumento delle importazioni”. L'attuale format del fermo pesca ha ampiamente dimostrato di non tener conto del fatto che solo alcune specie ittiche si riproducono in questo periodo, mentre per la maggior parte delle altre si verifica in date differenti durante il resto dell'anno. Da qui la proposta di Coldiretti Impresapesca di differenziare il blocco delle attività a seconda delle specie.

Consumatore sia più consapevole

Di tutto il pescato una gran quantità viene spacciato per altro. Il pangasio viene venduto come cernia, L’halibut come sogliola, lo squalo smeriglio come pesce spada e il filetto di brosme come baccalà. E senza considerare il congelato contrabbandato come fresco o l’estero come nazionale. I risultati dei controlli certificano che il rischio di ritrovare nel proprio piatto un pesce “tarocco” è alto, nonostante i rigidi controlli. “Bisogna alfabetizzare il consumatore”, sostiene Tonino Giardini, direttore generale di Coldiretti Impresa Pesca. Si deve imparare a seguire la stagionalità, abbandonando quelle che sono le “mode”. “Questo è il periodo delle triglie - aggiunge -: costano poco e sono ottime. Le seppie vanno invece acquistate tra marzo e aprile. "La base di tutto è la consapevolezza - conferma Giulia Prato, responsabile mare di Wwf Italia -. Occorre informarsi sull'origine del pesce che si acquista; privilegiare il pescato locale; qualora si acquistino dei prodotti industriali affidarsi a quelli provvisti di certificazione; rispettare le taglie minime; scegliere animali a ciclo vitale breve e, ovviamente, alzare il livello di biodiversità dei nostri piatti".

Leggere le etichette aiuta

Per effettuare acquisti di qualità, e al giusto prezzo, Coldiretti Impresapesca invita i consumatori a dare maggiore attenzione alle etichette, sulle quali (per legge) deve essere indicata anche l'area di pesca (Gsa). Le provenienze sono quelle dalle Gsa 9 (Mar Ligure e Tirreno), 10 (Tirreno centro meridionale), 11 (mari di Sardegna), 16 (coste meridionali della Sicilia), 17 (Adriatico settentrionale), 18 (Adriatico meridionale), 19 (Jonio occidentale), oltre che dalle attigue 7 (Golfo del Leon), 8 (Corsica) e 15 (Malta). Allo stato attuale, con quote ormai stabili da anni, la Spagna si conferma il primo mercato di approvvigionamento, con una quota del 53 per cento dell'import italiano di tonno. Dal paese iberico, ogni anno, arrivano sulle nostre tavole qualcosa come 235.841 tonnellate di pescato. Seguono i Paesi Bassi, con 57.888 tonnellate all’anno, la Grecia, con 49.000 tonnellate e il Regno Unito, con 48.928 tonnellate.

Ma se in alcuni segmenti del settore ittico la situazione è critica, e va pertanto meglio regolata in modo da salvaguardare consumatori e produttori, in altri l’Italia primeggia. Il nostro Paese è il primo produttore europeo di trote, come anche di vongole e il secondo produttore al mondo di caviale dopo la Cina.