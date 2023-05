'No Pesaro come Wuhan': migliaia in piazza contro il biolaboratorio che fa ricerca sui virus

Si sono dati appuntamento il primo maggio davanti al luogo dove l'amministrazione comunale ha deciso di realizzare un biolaboratorio per la produzione di vaccini. A Pesaro erano in 6mila per urlare il loro "no" contro un istituto di ricerca che ha "troppe" similitudini con quello di Whan, in Cina. Dal quale, si presume, possa essere fuggito il virus che ha dato origine alla pandemia più terribile della storia contemporanea, quella del Covid 19. Sono arrivati in pullman da tutta Italia, dal Friuli, da Roma e da Milano: persone che, scrive il Corriere della Sera, appartengono alla galassia "No vax" e oggi sfilano con slogan quale "No Pesaro come Wuhan".

Sul banco degli imputati l'amministrazione della città marchigiana che ha deliberato con un solo voto contrario e un astenuto la realizzazione di "un laboratorio di bio-sicurezza (BSL3), ossia una struttura in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni di agenti virali pericolosi per la salute animale e dell’uomo in condizioni di massima sicurezza e contenimento biologico ; e la realizzazione di stalle contumaciali per la stabulazione di grandi e piccoli animali in grado di garantire misure di bio-contenimento e bio-sicurezza nei confronti di agenti infettivi". I locali che andranno riadattati sono quelli dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche "Togo Rosati".

In 6mila in piazza a Pesaro

Un comitato di cittadini e un'associazione chiamata Eventi Civici hanno però lanciato la controffensiva con lo socpo di "contrastare i piani dell’élite e per costruire una nuova società libera, democratica e umana". Insomma, il laboratorio non s'ha da fare e giù con una lunga elencazione di domande, condensate in un volantino: "Esisterà un inceneritore interno per smaltire le carcasse? Quale altro smaltimento è previsto? I liquami come verrebbero gestiti, visto che lì accanto c’è il fiume Foglia? La qualità dell’aria rimarrà la stessa, visto che ci saranno animali malati in piena zona urbana? Quali pericoli potrebbero apportare i vettori di trasmissione come gli artropodi (tra cui gli insetti, compresa la zanzara tigre, la chikungunya, ecc.) ed i piccoli mammiferi (tra cui i ratti) diffondendo malattie dal rione al resto della città e altrove, a macchia d’olio?".

Il direttore rassicura sulla sicurezza

Il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico dell'Umbria, Vincenzo Caputo, citato dal Corsera, prova a rassicurare, sostenendo che rappresenta "un ente pubblico vigilato dal Ministero e il laboratorio risponderà a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle normative" e che del resto in Italia ci sono circa un migliaio di istituti che trattano virus. Come per esempio lo Spallanzani. "Perché non si chiede di chiudere lo Spallanzani visto che è in centro a Roma?". Infine Caputo precisa: "Noi non manipoliamo niente, ma garantiamo la salute umana sotto diversi aspetti, dalla sicurezza alimentare alla profilassi delle malattie infettive. All’aperto girano circa 250 virus, il nostro compito è trattare questi agenti in laboratorio adeguati e con specialisti preparati. Proprio per il bene di tutta la comunità", insiste.