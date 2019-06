Chiedevano e ottenevano permessi e congedi retribuiti per assistere persone disabili, utilizzandoli, in realtà, per i propri affari personali, questioni private e familiari, partecipando addirittura come spettatori in platea al Festival di Sanremo. A finire nei guai in provincia di Cosenza due dipendenti della Arcea, l'agenzia della Regione Calabria che si occupa delle erogazioni in agricoltura, scoperti dalla Guardia di Finanza di Sibari, su delega della Procura della Repubblica di Castrovillari.

L'indagine

Avevano variato in maniera fittizia il proprio indirizzo di residenza in case di parenti disabili bisognosi di assistenza, ottenendo quindi l’esenzione retribuita dalle giornate lavorative. Giornate di “vacanza” pagate con soldi pubblici per un totale che va dai quattro ai cinque mesi tra permessi e congedi retribuiti. I finanzieri, incaricati dal procuratore Eugenio Facciolla, si sono concentrati sul reale utilizzo dei giorni di assenza dal lavoro retribuiti dei due dipendenti pubblici, ottenuti attraverso gli strumenti previsti dalla legge 104. In particolare, le Fiamme gialle attraverso servizi di appostamento e pedinamento, arricchiti da riprese video-fotografiche e dal riscontro del traffico telefonico, hanno accertato un utilizzo illegale dei congedi e permessi retribuiti o l'abuso di questi, non utilizzati per prestare assistenza ai parenti disabili ma per fare, secondo gli inquirenti, attività personali, anche fuori dalla Calabria, assistendo al Festival di Sanremo, precisamente. Un’indagine vecchia maniera, dunque, quella coordinata dal sostituto procuratore Antonino Iannotta, che si è avvalsa del connubio tra metodi classici e accertamenti di natura tecnica.

Un raggiro che, al netto delle implicazioni morali, rischia di costare caro ai due, che ora sono indagati per i reati di falsità materiale e truffa ai danni dello Stato. I dipendenti pubblici potrebbero essere puniti, oltre che con la restituzione dell'indebito percepito e il procedimento disciplinare da parte dell'Ente di appartenenza, con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e con una multa sino a 1.549 euro.

L’indebito percepito, appunto.

Gli indagati avrebbero truffato l'ente dove prestano servizio, grazie a un cambio di residenza ad hoc e alle false dichiarazioni nelle quali hanno fittiziamente attestato di convivere e prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva ai rispettivi parenti disabili. Il danno consisterebbe nel fatto che l’ente pubblico di appartenenza ha dovuto fronteggiare l'assenza dei propri lavoratori e nel fatto che l'Inps è stata chiamata a rimborsare la quota di retribuzione anticipata dal datore di lavoro. Grazie ai successivi approfondimenti documentali, allargati al triennio 2017-2019, sono stati calcolati i giorni di effettiva assenza ingiustificata (tra permessi e congedi retribuiti) e l'ammontare della retribuzione percepita indebitamente. In particolare, gli indagati si sono assentati per 117 giorni di permessi retribuiti e 169 giorni di congedi retribuiti, per un complessivo importo indebitamente percepito di circa 23mila euro a titolo di retribuzione.

Una vicenda grottesca e tragicomica, che supera anche l’ormai noto fenomeno dei “furbetti del cartellino” e che, anche a causa della speculazione del dramma della disabilità, da parte di soggetti con funzioni pubbliche che, invece, come recita l’articolo 54 della Costituzione, avrebbero “il dovere di adempierle con disciplina ed onore”.