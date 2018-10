Pedofilia: a Roma sit-in vittime Italia

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - "Basta false promesse sulla tolleranza zero. Stop agli abusi dei preti". Lo hanno chiesto una cinquantina di vittime italiane della pedofilia del clero che questo pomeriggio nei giardini di Castel Sant'Angelo, in fondo a via della Conciliazione, hanno tenuto una manifestazione di protesta proprio nel giorno in cui in Vaticano si è aperto il Sinodo dei vescovi sui giovani. Il sit in è stato promosso dall'associazione internazionale di vittime "Eca Ending clergy abuse" a cui è associata la onlus italiana Rete l'Abuso. Molte delle vittime che hanno inscenato la protesta con striscioni e foto dei preti abusatori sono ex alunni dell'istituto per sordomuti Antonio Provolo di Verona che chiedono "risarcimenti" per le violenze che hanno subito. Ma a Castel Sant'Angelo c'erano anche Alessandro Battaglia, la vittima di don Mauro Galli, il sacerdote della diocesi di Milano condannato il 20 settembre scorso a 6 anni e 4 mesi e, Arturo Borrelli, vittima del sacerdote della diocesi di Napoli, don Silverio Mura.