Pecoraro Scanio: l'acqua è diritto di tutti, anche nelle isole minori

Roma, 26 giu. (askanews) - "L'acqua è un diritto di tutti ed è particolarmente importante nelle isole minori, che in estate diventano una grande meta turistica e hanno bisogno di più imponenti rifornimenti". Ad affermarlo è il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, nel rilanciare il convegno "Agenda 2030 e il diritto all'acqua delle Isole minori. Le alternative sostenibili per un rifornimento idrico di qualità e amico del mare", realizzato da Fondazione UniVerde e Marevivo in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale e con il patrocinio di Ancim - Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, che si svolgerà a Roma martedì 27 giugno a Palazzo Valentini e in diretta streaming su Radio Radicale.Focus dell'evento, promosso con la media partnership di Radio Radicale, Askanews, Italpress, TeleAmbiente, Opera2030, SOS Terra, è quello di "garantire, secondo i principi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l'acqua potabile di qualità a tutti i cittadini delle isole minori - sottolinea Pecoraro Scanio - senza consumare risorse pubbliche e creare danni con i dissalatori a terra, che consumano tantissima energia e, se installati sulle coste, portano a mare una salamoia pericolosa per ambiente e salute.

Il convegno rappresenta un'occasione per presentare il progetto, realizzato da Marnavi, di una nave dissalatrice che consente il rilascio graduale della salamoia a mare durante la navigazione con minore impatto ambientale".Questo il programma del convegno: dopo il saluto di benvenuto di Rocco Ferraro (Consigliere delegato alla Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali, Città Metropolitana di Roma Capitale) seguiranno le introduzioni a cura di Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde) e Carmen Di Penta (Direttore Generale Marevivo).Sarà proiettato il video del dissalatore mobile marino realizzato da Marnavi.Alla relazione introduttiva di Giuseppe Nerio Carugno (Segretario Generale della Fondazione UniVerde) faranno seguito gli interventi di Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica), Federico Cafiero de Raho (Vicepresidente Commissione "Giustizia", Camera dei Deputati), Patty L'Abbate (Vicepresidente Commissione "Ambiente, territorio e lavori pubblici", Camera dei Deputati), Giuseppe Cavuoti (Dirigente Struttura di Missione per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), Gian Piera Usai (Segretaria Nazionale ANCIM) e le relazioni tecniche di esperti: Luca Lucentini (Direttore Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque, Istituto Superiore di Sanità), Francesco Aliberti (Professore Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Danovaro (Professore ordinario presso l'Università Politecnica delle Marche), Danila Iacovelli (Docente Cattedra Unesco, Polimi - Sede di Mantova e Ricercatrice in Diritto amministrativo presso il Politecnico di Milano). Modera: Alessio Falconio (Direttore di Radio Radicale).All'iniziativa sono invitati i Sindaci dei Comuni delle Isole Minori.