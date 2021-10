(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Penso che Letta abbia assolutamente in mano la leadership di questo partito, l'ha guidato alle amministrative e ha avuto il coraggio di rendere chiaro chi in questo Paese fa il furbo". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna per la vaccinazione antinfluenzale. (ANSA).