Paura a Casamicciola, nuova evacuazione dalla zona rossa

Due settimane dopo la frana che ha ucciso 12 persone, sconvolto un'intera comunita' e provocato danni difficilmente rimarginabili al territorio, ritorna la paura a Casamicciola. Il primo campanello d'allarme e' arrivato nel corso della mattinata: la protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo di colore arancione per l'isola d'Ischia a partire dalla prossima mezzanotte e per 24 ore. Nel pomeriggio e' stata disposta una nuova evacuazione dalle zone rosse e cosi' tre auto sono state mandate in giro per l'isola con la richiesta esplicita di lasciare le zone piu' a rischio. "Attenzione, attenzione. Si porta a conoscenza che a partire dalla mezzanotte di oggi e' in vigore allerta arancione per avverse condizioni metereologiche. I cittadini che ancora dimorassero in zona rosa sono invitati a lasciare con immediatezza le proprie abitazioni per recarsi negli alberghi messi a disposizione dal Comune", il messaggio scandito dagli altoparlanti. Immagini di Ciro Fusco