[Il ritratto] Il Pm amico di Falcone e Borsellino al centro dell'odio per aver messo sotto inchiesta Salvini

Ha fatto un favore al vicepremier e ministro dell'Interno anti-migranti? Un favore che decreterà il definitivo trionfo politico e popolare per il leader leghista sempre più protagonista della scena politica di casa nostra? O ha agito per difendere le norme costituzionali e di legge, e ciò che prevedono in termini di sequestro di persona, tanto più se quel sequestro riguarda migranti a bordo di una nave dove ci sono persone malate e donne tutte vittime di stupro? Nelle ultime ore il nome del Pm Luigi Patronaggio non fa che moltiplicarsi fra titoli e social, attirandosi addosso l'ira dei pro-Salvini e il rancore di chi non sopporta di sentire anche solo pronunciare la parola sinistra. I tempi delle indagini sull'operato di Salvini nel bloccare la nave Diciotti e non consentire lo sbarco dei passeggeri, perché "illegali", vanno ad allungarsi. Mentre aumenta la pressione mediatica su Patronaggio.

"Amico di Renzi"

Il social ammantato di verde-Lega ha già attaccato Patronaggio per una foto dell'anno scorso, in cui compare alla presenza di Renzi. Scatenando l'immediata onda di commenti al vetriolo: è amico del Pd, è un magistrato schierato a sinistra che attacca un ministro di destra che sta finalmente dando ordine all'accoglienza dei migranti, nel mezzo del disinteresse dell'Ue. E' uno che si è rimangiato la parola. I giornali vicini al Carroccio ricordano come lo stesso procuratore capo di Palermo, nei mesi scorsi, si fosse espresso con preoccupazione circa il continuo arrivo di migranti nel nostro Paese. I quotidiani di sinistra, a cominciare da La Repubblica, difendono Patronaggio, ricordando che quella foto con Renzi è stata scattata durante una visita istituzionale. E paragonando la persecuzione social del Pm a quella patita dal giudice Mesiano, inseguito anni fa dalle telecamere di Mediaset, reo di portare calzini strani e quindi dipinto come tipo strano che aveva osato condannare la società tv di Berlusconi a pagare un risarcimento milionario al rivale De Benedetti. Nel mezzo c'è uno scontro istituzionale che arroventa il Paese: ancora una volta magistratura contro politica. Un'immagine che negli ultimi vent'anni, da Tangentopoli ai processi all'ex Cavaliere, ha spaccato in due fazioni l'Italia.

L'azione del Pm amico di Falcone Borsellino

Sessant'anni, tre figli, Luigi Patronaggio ha lavorato con i giudici Falcone e Borsellino nell'ultima fase delle loro carriere stroncate dalla violenza mafiosa. Vita blindata già ventidue anni fa, quando lasciò Palermo per diventare Procuratore capo di Mistretta, poi presidente della sezione Gip del Tribunale di Agrigento, in cui si trova da due anni. Uomo allergico all'eccesso di apparizioni e dichiarazioni, Patronaggio in passato ha indagato sull'omicidio di don Pino Puglisi, sui rapporti tra Marcello Dell'Utri e la mafia, sulla mancata perquisizione del covo di Riina dopo la sua cattura, sulle presunte raccomandazioni per la società Girgenti Acque, fatto per cui si dimise lo stesso Procuratore di Agrigento. Ora tocca allo scontro con Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona, abuso d'uffico e arresto illegale. Annuncio esplosivo, a cui il ministro ha risposto invocando i favori dell'elettorato (e dei "tanti giudici che sono dalla mia parte", come ha scritto) contro la pessima decisione del magistrato, rilanciando nel dire che rinuncerà all'immunità parlamentare. Perché non teme nulla. Mentre, dato che del caso si dovrà occupare il Tribunale del ministri, i tempi si allungano e le incertezze si moltiplicano.

Critici e tifosi

Per rispondere all'indagine avviata da Luigi Patronaggio, Salvini ha rispolverato un vecchio adagio berlusconiano: "Siamo pronti a riformare la giustizia. Affronteremo la separazione delle carriere e il correntismo della magistratura". Torna l'incubo delle toghe rosse, dei magistrati comunisti che perseguitano la controparte politica, un ritornello che ha sempre fatto grande presa sul pubblico. Ma nel mezzo ci sono le critiche ben più tecniche di colleghi magistrati. Come Carlo Nordio, che indagò sul Mose e sulle cooperative rosse, e che commenta così l'inchiesta avviata da Patronaggio: "Il Pm indaga dopo la deposizione dei funzionari del Viminale, ma così mette in rilievo verbali che dovrebbero essere segreti. Se la decisione di Salvini sulla Diciotti è stata trasmessa via telefono, in assenza di documento ufficiale, è quasi impossibile capire se il porto di Catania sia stato individuato come porto sicuro (come vogliono le regole Ue, ndr) o porto di passaggio, ciò che rende problematico perseguire l'eventuale reato di sequestro di persona". Ancora: "Sull'arresto illegale, pare invece che non sia stato arrestato nessuno". Circa l'abuso d'ufficio contestato a Salvini: "E' un reato così vago e fumoso che è ben difficile provarlo, specie in un'attività altamente discrezionale" come è quella del ministro dell'Interno. Nel mentre va in onda la macchina del fango contro Patronaggio, indicato come amico di Renzi e dell'ex guardasigilli, Orlando. L'imbarazzo di Di Maio, giustizialista a colpi di tweet quando a finire sotto inchiesta era l'ex premier e leader del Pd, e che ora invita il collega vicepremier ad andare avanti ma "con rispetto dei magistrati". E cresce la fronda di sinistra interna al M5S, quella che si coagula attorno a Roberto Fico, presidente della Camera e icona di quella parte del MoVimento che si ribella alla deriva destroide, agli equilibrismi di Di Maio e alla istituzionalizzazione di un movimento nato dal basso e dalla voglia di spazzare via le consuetudini di potere. Ora diventato a tutti gli effetti partito al potere.