Pasqua: tempo soleggiato ma farà più fresco. Instabile al Sud

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Generalmente soleggiato nel giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, ma con temperature più fresche che in 24 ore scivoleranno sotto la media del periodo con le massime attese sui 15-17 gradi da Nord a Sud rispetto ai picchi di questo giorni di 28-29 gradi. In aumento anche il vento. Questo il quadro fornito da www.iLMeteo.it che registra in queste prossime ore di sabato 16 aprile un fronte freddo velocissimo, proveniente dalla Finlandia, che manterrà cieli nuvolosi al Centro-Nord con temporali più probabili dal Triveneto verso la Lombardia ed in serata anche sul Basso Lazio. Ma la domenica di Pasqua il tempo migliorerà rapidamente dalla tarda mattinata al Centro-Nord con condizioni in prevalenza soleggiate ma fresche e ventose. Nel frattempo un ciclone libico, associato anche a temporali sul Sahara, provocherà un parziale peggioramento tra Sicilia e Calabria con qualche piovasco. Per i venti, anche per il lunedì dell'Angelo, Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, suggerisce di prestare attenzione al vento dall'Abruzzo fino alla Sicilia, con interessamento dalla tarda mattinata anche delle coste laziali e campane. NEL DETTAGLIO - Sabato 16 aprile. Al nord: soleggiato, dal pomeriggio temporali sparsi con grandine, più probabili su Triveneto e Lombardia. Al centro: nubi in parziale aumento con isolati possibili rovesci entro sera sul Lazio. Al sud: nubi sparse, qualche piovasco tra Sicilia e Calabria. - Domenica di Pasqua, 17 aprile. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato ma con venti tesi da nord-est. Al sud: instabile con piogge sparse, più probabili ed intense su Calabria e Sicilia. - Lunedì dell'Angelo, 18 aprile. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato, nubi residue tra Abruzzo e Molise. Al sud: variabile fino al primo mattino con locali residui piovaschi poi in miglioramento ma localmente ventoso. Tendenza: da mercoledì 20 aprile tempo in peggioramento per l'arrivo di un ciclone da ovest. (ANSA).