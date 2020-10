Parolin: verso rinnovo di accordo con Cina, passo avanti notevole

Città del Vaticano, 21 ott. (askanews) - Santa Sede e Cina verso il rinnovo dell'accordo sulle nomine episcopali. A confermare che è attesa per domani la proroga del patto siglato nel 2018 è il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, che torna a precisare che l'accordo non include l'avvio di relazioni diplomatiche bilaterali e sottolinea che pur in presenza di problemi che permangono nella vita dei cattolici cinesi il fatto che da due anni tutti i vescovi cinesi siano in comunione con il Papa è "notevole passo avanti" a partire dal quali altri passi possono essere compiuti.Il cardinale Parolin ha presieduto oggi la cerimonia con la quale la Pontifica università Antonianum ha consegnato al Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, in questi giorni a Roma, un dottorato honoris causa in filosofia con indirizzo Ecologia integrale.Quanto alla proroga dell'accordo con la Cina "dobbiamo aspettare domani per saperlo" ma "posso anticipare che andrà tutto bene", ha confermato il porporato veneto ai giornalisti presenti."Abbiamo avuto il risultato che tutti i vescovi in Cina sono in comunione col Papa, non ci sono pià vescovi illegittimi: si tratta di un passo avanti notevole - ha rivendicato Parolin - e da qui bisogna partire e passo dopo passo cercare di trovare una normalizzazione per la vita della Chiesa"."L'augurio è che la Chiesa cinese ritrovi con questo accordo la sua unità e attraverso questa unità possa diventare uno strumento di evangelizzazione, di annuncio del Vangelo nella società cinese, e di sviluppo autentico di tutti i suoi abitenti", ha detto Parolin.Il Segretario di Stato vaticano ha precisato che "per il momento non si parla di relazioni diplomatiche" con Pechino: "Siamo concentrati sulla Chiesa. L'accordo non ha risolto tutti i problemi: ci sono problemi e difficoltà, certo, che noi speriamo un po' alla volta attraverso il dialogo di poter affrontare e risolvere. L'accordo non riguarda le relazioni diplomatiche e non ha neppure in previsione le relazioni diplomatiche. L'accordo riguarda la situazione della Chiesa e un suo punto specifico, le nomine episcopali", ma "ci sono altri problemi che l'accordo non si proponeva di risolvere".Quanto alla situazione dei cattolici cinesi, Parolin ha spiegato, ai giornalisti che parlavano di "persecuzione", che in Cina "ci sono regolamenti che vengono imposti e riguardano tutte le religioni e anche la Chiesa cattolica".I contenuti dell'accordo rimangono riservati: "E' un segreto relativo perché molti dei contenuti già si conoscono", ha chiosato con un sorriso Parolin, "però, per accordo delle due parli, finché questo accordo è ad exeperimentum si manterranno riservati i suoi contenuti".L'accordo siglato nel 2018 viene ora rinnovato non, ha spiegato Parolin, attraverso una nuova firma, che già c'è stata due anni fa, ma tramite una semplice proroga. "In questi giorni ci sono stati contatti tra le due parti", ha spiegato il cardinale, "certo il Covid ha complicato le cose, però ci sono contatti continui". E "domani vedrete cosa succederà... però vi lascio un segnale positivo".