Parolin, se ci chiudiamo più problemi

(ANSA) - VENEZIA, 13 LUG - "Stiamo attenti perché se ci chiudiamo non risolveremo neanche i nostri problemi ma li aumenteremo". Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, a margina della consacrazione della cappella dell'ospedale di Chioggia. "Non è per egoismo che ci apriamo - ha aggiunto - ma è una conseguenza immediata quella di creare ancora più difficoltà se c'è chiusura nei confronti degli altri, di chi sta peggio di noi. Le scelte politiche vanno fatte dai responsabili della politica però queste scelte devono rifarsi ai valori alla base di ogni convivenza civile".