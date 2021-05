Come si calcolano e di quale colore sarebbe l'Italia con i nuovi parametri. In tre puntano al bianco

Una fase nuova, che porterà nuovi (e pochi) parametri da adottare per la valutazione del rischio Covid in Italia, alla luce dell'aumento di vaccinazioni e in vista della stagione turistica. Governo e Regioni lavorano insieme per mandare in cantina il vecchio sistema del monitoraggio: via i vecchi indicatori, la bussola saranno gli indici di contagio e il tasso di occupazione degli ospedali, senza escludere che le 'zone rosse' possano essere sempre più limitate a piccoli territori. E la cabina di regia prevista lunedì prossimo potrebbe decretare lo spostamento del coprifuoco alle 23

Il calcolo dei nuovi parametri

I quattro colori però almeno per il momento resteranno, ma saranno vincolati soltanto all'indice di contagio. Sarà stabilito anche un numero minimo di tamponi da effettuare, che sia proporzionale ai quattro livelli di incidenza: in zona rossa, che scatterebbe con oltre 250 casi Covid su 100mila abitanti, andrebbe effettuato un minimo di 500 tamponi. In arancione, tra i 150 e i 249 casi, il minimo è 250 test. In gialla, tra i 50 e 149 casi, se ne effettuano almeno 150. In bianca, fino a 49 a casi, almeno 100. Ma il passaggio in zona rossa avverrebbe anche se il livello di occupazione di area medica ospedaliera e area intensiva arrivasse rispettivamente al 40% e al 30% (oppure, altra ipotesi, 30% e 20%), dunque con il calcolo del cosiddetto 'Rt ospedaliero'.

Il monitoraggio

L'idea dei governatori è anche quella di ancorare definitivamente a questi indicatori le varie aperture (con il coprifuoco che rimarrebbe soltanto in area rossa), generando "automatismi per gli scenari che coinvolgono le attività sociali ed economiche". Soglie che potranno essere riviste anche ogni mese, in relazione alle coperture vaccinali raggiunte e all'evoluzione dello scenario epidemiologico. Un testo condiviso dalle parti potrebbe essere chiuso proprio entro la fine di questa settimana e dovrà poi far parte di un eventuale decreto.

I colori con i nuovi parametri

Da una prima proiezione sui dati attuali, se i nuovi parametri fossero già in vigore, le regioni sarebbero quasi tutte in fascia gialla, nessuna in arancione e un paio in zona bianca. Che si tratti di una "nuova fase" lo dice anche il ministro per la Salute, Roberto Speranza, per il quale adesso bisogna "adeguare il modello immaginando una maggiore centralità di indicatori quali l'incidenza e il sovraccarico dei servizi ospedalieri". Resta fissata per lunedì, intanto, la cabina di regia del Governo, che avrà come tema centrale il coprifuoco che dovrebbe passare dalle 22 alle 23. Ma si punterà anche a fissare nuove date, come quelle per la ripresa del mondo del wedding.

Chi cambia colore e chi spera nel bianco

Da arancione a dati da zona bianca. La Sardegna continua ad essere, nel bene e nel male, una delle regioni "protagoniste" dei cambi di colore. Infatti l'Isola passerà, salvo novità dell'ultima ora da arancione a gialla. Ma, insieme a Molise e Friuli, Venezia Giulia ha un'incidenza settimanale dei contagi sotto quota 50 ogni 100mila abitanti, e risulta perciò candidabile per la zona bianca. Il passaggio comunque non potrebbe avvenire, nella migliore delle ipotesi, prima di fine mese. In base alla normativa attuale, infatti, sono necessari tre monitoraggi consecutivi con incidenza inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti (oltre a un Rt sotto 1 e un livello di rischio basso). Delle tre regioni attualmente arancioni, solo la Valle d’Aosta resterà in arancione. Le altre due, Sicilia e Sardegna, passeranno da lunedì 17 maggio nella fascia gialla.

Le regole in zona bianca

In zona bianca non si applicano le misure restrittive previste nelle altre fasce: niente coprifuoco alle 22, ma sarebbe spostato alle 23.30 tutte le attività rimaste chiuse o sospese possono ripartire in base a protocolli specifici. Possono riaprire quindi palestre, piscine, bar, ristoranti e altre attività senza restrizioni ministeriali. Resta quindi l’obbligo di indossare sempre la mascherina anche all’aperto e in spazi pubblici e privati mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro, mentre è vietato assembrarsi.