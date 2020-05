Papa: vicino ai rifugiati, serve accoglienza e solidarietà

Città del Vaticano, 28 mag. (askanews) - "Ho appreso con piacere che nei giorni scorsi codesto benemerito Centro ha presentato il Rapporto annuale 2020, nel quale sono descritti i servizi, le attività e i dati statistici sulle persone rifugiate assistite nel corso di un anno". Così il Papa al Centro Astalli, branca italiana del Jesuit Refugee Service. "Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento a Lei, ai collaboratori e ai volontari per il coraggio con cui affrontate la 'sfida' delle migrazioni soprattutto in questo delicato momento per il diritto d'asilo, poiché migliaia di persone fuggono dalla guerra, dalle persecuioni e da gravi crisi umanitarie. Il vostro esempio possa suscitare nella società un rinnovato impegno per una autentica cultura dell'accoglienza e della solidarietà. Il mio pensiero va anche ai rifugiati che voi accogliete con amore fraterno: a tutti sono spiritualmente vicino con la preghiera e l'affetto e li esorto ad avere fiducia e speranza in un mondo di pace, di giustizia e di fraternità tra i popoli. Rinnovo il mio incoraggiamento al Centro Asalli e a quanti collaborano con esso nell'apertura saggia al complesso fenomeno migratorio, favorendo interventi di sostegno e testimoniando quei valori umani e cristiani che stanno alla base della civiltà europea. Assicuro la mia preghiera, invocando la materna protezione della Vergina Maria, mentre di cuore imparto la mia benedizione apostolica".