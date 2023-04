Papa: unità Chiesa ferita da divisioni alimentate da 'cricche'

Città del Vaticano, 21 apr. (askanews) - "Purtroppo, vediamo anche ai nostri giorni come l'unità della Chiesa sia ferita dalla divisione. Ciò è spesso causato dall'influsso di ideologie e movimenti che, pur avendo talvolta buone intenzioni, finiscono per fomentare partiti e 'cricche', dove ciascuno sviluppa un certo complesso di superiorità quando si tratta di comprendere la pratica della fede". A denunciarlo è stato stamane Papa Francesco ricevendo in udienza in Vaticano i membri della "Papal Foundation", realtà che, ha ricordato lo stesso pontefice, assiste "il Papa nell'adempimento della sua missione".Francesco ha poi detto che proprio quella della mancata unità, resta un tema primario nella vita della Chiesa ma che oggi è "ulteriormente aggravato dall'applicazione di una terminologia mondana, soprattutto di tipo politico, quando si parla della Chiesa e della fede stessa. San Paolo ha messo in guardia la Chiesa nascente da questi strumenti di divisione, che parlano in modo superficiale o rifiutano del tutto la natura della Chiesa come unità nella diversità, come unità senza uniformità", ha poi aggiunto.