Papa: ucraini non sognano tanto le mediazioni. Sono blocco molto forte

Città del Vaticano, 26 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Zelensky nel corso della sua visita in Vaticano e del suo colloquio col Papa ha chiesto al pontefice "un grosso favore: darmi da fare, prendermi cura dei ragazzi che sono stati portati in Russia". Lo ha rivelato lo stesso Francesco nel corso di una intervista rilasciata alla rete televisiva "Telemondo".

"Loro - ha quindi aggiunto il Papa - non sognano tanto le mediazioni, perché il blocco ucraino è davvero molto forte. Tutta Europa, Stati Uniti. In altre parole, hanno una forza propria molto grande". Il presidente Ucraino, però, ha detto ancora il Papa, "era molto addolorato e ha chiesto collaborazione per cercare di far tornare i ragazzi in Ucraina".Rispondendo poi alla domanda sulle prospettive di pace ha detto ancora: "è un problema politico. La pace sarà raggiunta il giorno in cui potranno parlare, tra loro due o tramite altri".