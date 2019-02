Papa: stare sopra le parti ma non lavarsi le mani della politica

Città del Vaticano, 14 feb. (askanews) - "La dottrina sociale della Chiesa è limpida ed è diventata sempre più esplicita attraverso diversi pontificati". Lo ha detto il Papa ai gesuiti di Panama e di altri paesi del Centro America che ha incontrato nel corso della recente Giornata mondiale della gioventù. Sul tema dell'atteggiamento nei confronti della politica, "l'Evangelii gaudium è chiarissima", afferma Jorge Mario Bergoglio nel colloquio pubblicato sul prossimo numero della Civiltà cattolica e anticipato oggi da Corriere della Sera e Avvenire. "Inoltre, anche il Vangelo è un'espressione politica, perché tende alla polis, alla società, a ogni persona e alla società, a ogni persona in quanto appartiene alla società. È vero che la parola 'politica' è a volte persino disprezzata e intesa soltanto come logica della parte, settarismo politico, con tutto ciò che questo comporta in America Latina quanto a corruzione politica, sicari della politica e via dicendo. L'impegno politico per un religioso non significa militare in un partito politico. E' chiaro che bisogna esprimere il proprio voto, ma il compito è quello di stare sopra le parti. Però non come chi se ne lava le mani, bensì come uno che accompagna le parti perché giungano a una maturazione, apportando il punto di vista della dottrina cristiana. In America Latina non sempre c'è stata maturità politica".Il papa cita poi "alcuni problemi che per me hanno rilevanza politica. Il primo è quello della nuova colonizzazione. La colonizzazione non è solo quella che avvenne quando arrivarono gli spagnoli e i portoghesi che presero possesso delle terre. Questa è una colonizzazione fisica. Oggi le colonizzazioni ideologiche e culturali sono di moda, sono quelle che stanno dominando il mondo. In politica voi dovete analizzare bene quali sono oggi le colonizzazioni a cui sono sottoposti i nostri popoli. Il secondo è quello della nostra crudeltà. L'ho detto a un politico europeo, che mi ha risposto: 'Padre, l'umanità è sempre stata così, soltanto che ora con i media ce ne accorgiamo di più'. Può darsi che abbia ragione. Ma la crudeltà è terribile. Si inventano persino le torture più raffinate, si degrada l'umano. Ci stiamo abituando alla crudeltà. Il terzo riguarda la giustizia ed è la pena senza speranza. Ieri ero felice quando ho lasciato l'Istituto dei minori, perché ho visto tutto il lavoro che fanno lì per ricostruire la vita di persone, ragazzi, ragazze molto degradati dai delitti, per reinserirli. Ma la cultura della giustizia aperta alla speranza non è ancora ben radicata".