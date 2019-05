Alla vigilia delle elezioni europee papa Francesco lancia la sfida al Sovranismo

Mentre fa il giro del mondo la foto di Orban e Salvini sotto un alto muro spinato simbolo eloquente di una Europa che impaurita dai migranti pensa di difendersi respingendoli, papa Francesco ha rilanciato un modo diverso di intendere gli Stati nazionali, dentro un organico progetto liberatorio dalla paura del diverso, proclamando la possibilità di edificare un mondo solidale che solo permette società pacifiche, operose e serene.

Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

L’occasione casuale alla vigilia delle elezioni europee di tornare a parlare in forma organica di società aperte e solidali e perciò capaci di godersi la libertà sino in fondo in un mondo sostenibile, è stata data dall’incontro con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali riunita per la prima volta in assemblea dopo la nomina a presidente del professor Stefano Zamagni voluta dallo stesso papa Francesco. Zamagni è una figura notissima di intellettuale cattolico democratico che ha contribuito molto negli anni a diffondere in Italia e nella Chiesa italiana l’economia sociale e le politiche solidali. Forse scelto per questo da Francesco a presiedere un’Accademia prestigiosa impegnata a studiare come rendere operativo ed efficace l’insegnamento sociale della Chiesa.

La difesa della persona umana

Bisogna riconoscere che tale insegnamento, svincolato dai contrapposti sistemi economici dominanti la storia degli ultimi due secoli è schierato sostanzialmente in difesa della persona umana di qualunque colore, cultura, etnia, religione. E, tra tutti, privilegia i poveri e gli esclusi. Una scelta sancita in maniera irreversibile dal concilio Vaticano II, la magna carta che ha aggiornato ai nostri tempi il messaggio del Vangelo. Sicuramente nell’ambito dei cristiani ci sono alleati di visioni egoiste individuali e politiche, ma non è la dottrina prevalente. Papa Francesco rompendo con la scelta del suo nome una tradizione secolare apparsa spesso teorica di stare dalla parte dei poveri, ha cominciato a incalzare con gesti e parole la politica e i santuari economici internazionali perché poveri e povertà, in ogni sua possibile forma e manifestazione, diventassero il primo problema mondiale da risolvere.

Una visione percorribile

E ha contribuito ad elaborare visioni suggestive di una società internazionale coesa che si incammina sulla riduzione delle armi, che rivede la spesa per i poveri, che si disintossica dalla corsa a un progresso che uccide la vita e la sostenibilità dell’ambiente. Con un pregio: la sua visione non è solo affascinante ma pure percorribile, a condizione che si viva dando valore alla fraternità. Giù quindi anzitutto i muri. Francesco non pensa a nazioni e città sezionate e separate da muri piccoli e grandi, ma a città e nazioni piene di ponti che uniscono lontani e vicini, diversi per censo, cultura, benessere, salute, genere, età.

Il dialogo fra le Chiese

Perfino il dialogo ecumenico tra le chiese cristiane e tra le religioni ha fatto un salto di qualità non tanta livello teorico, ma pratico. Uomini di credi e fedi diverse hanno incrementato le loro frequentazioni, hanno avviato iniziative comuni di solidarietà, si sono ritrovare a stare gomito a gomito alla ricerca e al servizio di un Dio unico che nessuno rappresenta più di altri. Francesco ha aperto la gara a chi è più umano e più disponibile a servire anziché ad essere servito. Finora si è recato in ogni ambito dove le circostanze storiche hanno costruito muri contro gli immigrati, contro altre fedi, contro altri sistemi di vita da sé: Lampedusa, Lesbo, Ceuta, Gerusalemme, i Rohingya in Bangladesh, il muro tra Messico e Stati Uniti.

La direzione indicata dal Pontefice

Fa impressione leggere, alla vigilia delle elezioni europee tanto importanti quanto ancora vissute senza passione rispetto alla posta in gioco, le parole con le quali Francesco delinea una direzione di marcia per uscire dalla malinconia di società ingarbugliate, zeppe di balbettamenti politici, di corruzione, di rincorsa a salvare se stessi buttando al mare gli altri, di rifiuti organici e industriali che minacciano di seppellire le città e imbruttire i mari, i fiumi, le montagne.

Il pericolo per l’Europa

L’Europa rischia di sezionarsi in Stati nazionali separati. Viene alla mente un formicaio dove un’esplosione imprevista ha gettato le formiche nel panico: corrono quasi impazzite e non sanno come uscire da una paura sconosciuta che fa loro credere di dover lottare anzitutto per la sopravvivenza perché altre formiche stanno minacciando il formicaio. Ma nessuno spiega loro che il formicaio sta saltando per un’implosione, un sabotaggio dall’interno, un male oscuro nato dal ripiegamento su se stessi. Il formicaio si era isolato dal resto del mondo e la vita al suo interno non poteva che consumarsi.

Il sovranismo non risolve la crisi

La ricetta del sovranismo e del populismo non risolve la crisi, ma l’aggrava perché è illusorio. Mortifica la voglia umana di giustizia, libertà, solidarietà, grandi praterie non solo e soltanto all’ovest ma anche all’est, al nord e al sud. Chi progetta piani di rinascita per l’Europa non perderebbe nulla se desse una seria sbirciata alle parole di Francesco a proposito degli Stati nazionali, della globalizzazione, degli immigrati, del disarmo e della pace. Con un occhio attento alla lezione della storia.

Le parole del Papa

“Uno Stato che suscitasse i sentimenti nazionalistici del proprio popolo contro altre nazioni o gruppi di persone – ricorda Francesco - verrebbe meno alla propria missione. Sappiamo dalla storia dove conducono simili deviazioni; penso all’Europa del secolo scorso”. Di qui un invito concreto e convinto: “Cari amici, come abitanti del nostro tempo, cristiani e accademici della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, vi chiedo di collaborare con me nel diffondere questa coscienza di una rinnovata solidarietà internazionale nel rispetto della dignità umana, del bene comune, del rispetto del pianeta e del supremo bene della pace”.