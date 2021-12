Papa: risponde ai dubbi confermando stretta per Messa latino

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 18 DIC - I sacerdoti ordinati dopo il 16 luglio 2021, data del Motu proprio con il quale il Papa ha introdotto un giro di vite sulla Messa in rito antico, per celebrare con il rito preconciliare devono avere un'autorizzazione dal Vaticano. In parrocchia si potrà celebrare "solo nel caso in cui sia accertata l'impossibilità di utilizzare un'altra chiesa" e comunque "non è opportuno che tale celebrazione venga inserita nell'orario delle Messe parrocchiali". Stop della concessione ai preti che poi non concelebrano con gli altri. Sono alcune risposte ai 'dubia' sul Motu Proprio del Papa 'Traditionis Custodes' che confermano la stretta sulla Messa in rito antico. Il documento è del dicastero per il Culto divino, pubblicato con "l'assenso" di Papa Francesco. (ANSA).