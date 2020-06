Papa ringrazia personale Usl Umbria 2

(ANSA) - TERNI, 23 GIU - Una lettera "a nome" del Papa per esprimere "ringraziamento e riconoscenza" è stata inviata ai professionisti del Dipartimento per l'Assistenza farmaceutica dell'Usl Umbria 2 "per la generosissima distribuzione di materiale disinfettante ai circa 7.000 pazienti della regione affetti da gravi patologie e quindi particolarmente esposti al rischio di contagio da Covid-19". Il cardinale Angelo Comastri, vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, l'ha fatta recapitare al dottor Fausto Bartolini, direttore della struttura. I prodotti sono stati realizzati nel Laboratorio galenico dell'ospedale di Foligno. L'iniziativa è stata sostenuta dalla presidente della Regione Donatella Tesei, dall'assessore regionale Luca Coletto e dalla direzione strategica dell'Usl Umbria 2.