Papa ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico

(Adnkronos) - Il Papa è ricoverato al Gemelli per essere operato. Il Pontefice si trova al decimo piano del Policlinico in attesa di essere "sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon" fa sapere il portavoce Vaticano Matteo Bruni. "L'intervento chirurgico sarà eseguito dal Professor Sergio Alfieri. Al termine dell'operazione verrà diramato un nuovo bollettino medico". Già da questa mattina al Policlinico si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell'arrivo di Francesco. Alfieri, 55 anni, fa parte della scuola di Giovanni Battista Doglietto, che è stato primario della Divisione di Chirurgia Digestiva del Gemelli da quando è stata istituita, nel 1996, e nel 2020 è stato nominato dal pontefice direttore del Fas, Fondo Assistenza Sanitaria del Vaticano. Responsabile dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Digestiva del Gemelli, Alfieri è anche Coordinatore Centro Chirurgico del Colon Retto e di quello del Pancreas del Policlinico e professore ordinario di Chirurgia Generale dal 2018 alla Cattolica. Con diverse esperienze all'estero alle spalle, negli Usa e in Gran Bretagna, tra l'altro, è membro fondatore della Scuola Nazionale Società Italiana di Chirurgia di Chirurgia Colo-rettale e membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Chirurgia e ha sviluppato tecniche mininvasive (laparoscopica e robotica) con una percentuale che oggi si attesta all’85% applicate alla chirurgia colon rettale. "Santità, atterrato a Parigi per la visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli" scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco. "L’affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale, accompagna in queste ore Vostra Santità, unitamente ai più cordiali auguri di buona convalescenza e ancor migliore e pronta guarigione". "I miei più sinceri auguri di pronta guarigione a Papa Francesco, ricoverato oggi al Gemelli di Roma" twitta il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.Da Buenos Aires a Londra, da Washington a Parigi, da Beirut a Nuova Delhi la notizia del ricovero di Papa Francesco per un intervento chirurgico programmato al colon all'ospedale Gemelli di Roma ha fatto presto il giro del mondo e compare sulle prime pagine di tutti i principali giornali online. A partire dalla ''sua'' Argentina. Il Clarìn posta una foto di Papa Francesco all'Angelus spiegando nel titolo che ''è stato ricoverato per una operazione al colon''. La Vanguardia entra nei particolari della malattia e ricorda che il Pontefice di recente ha avuto diversi attacchi di sciatica che lo hanno costretto a rimandare alcuni eventi. La Cnn, che oltre alla nota del Vaticano cita un commento ottenuto dal portavoce Matteo Bruni, mette in risalto come Papa Francesco sia andato in ospedale per un intervento chirurgico qualche ora dopo aver incontrato i fedeli a piazza San Pietro. Il New York Times sottolinea che ''è la prima volta che Francesco viene ricoverato in ospedale da quando è diventato Papa nel 2013''. Il Washington Post sottolinea come quello del Papa sia ''un intervento chirurgico programmato''. Anche Abc, Cbs e Nbc hanno dato la notizia del ricovero del Pontefice. In Europa, la Bbc posta in prima pagina la notizia del ricovero del Pontefice con una sua foto dicendo che il Vaticano fornirà prossime notizie sulla sua salute. Anche il Guardian parla del ricovero e di incertezza sulla tempistica dell'operazione chirurgica. Le Figaro ne parla invece citando il ricovero ''del capo della Chiesa cattolica Papa Francesco''. Nella cattolicissima Spagna, i principali media hanno dato la notizia del suo ingresso in ospedale come ultim'ora. Nel parlarne, El Mundo cita anche l'annuncio dato dal Papa in piazza San Pietro del suo viaggio in Slovacchia. El Paìs spiega che il Pontefice sarà operato per "una stenosi diverticolare sintomatica del colon". Il ricovero del Pontefice è in prima pagina anche dei giornali online tedeschi come la Bild, che sceglie di pubblicare una foto di Francesco all'Angelus. La notizia dell'intervento chirurgico del Pontefice è stata rilanciata anche in Medioriente. L'emittente pan-araba al-Arabiya ne ha dato notizia in inglese e in arabo. Lo stesso ha fatto anche l'emittente libanese Lbci e quotidiano di Beirut Daily Star. In Asia, la notizia campeggia sulle prime pagine dei media delle Filippine e sul Times of India. Il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di domenica pomeriggio per un intervento chirurgico programmato, senza tuttavia averne fatto cenno durante la preghiera dell'Angelus, fa tornare alla mente un precedente analogo, quando un altro Pontefice, Giovanni Paolo secondo, si recò sempre di domenica nella struttura romana definita il Terzo Vaticano. In quell'occasione però Papa Wojtyla volle annunciare il suo imminente ricovero ai fedeli riuniti in piazza San Pietro per la preghiera mariana. "Vorrei ora farvi una confidenza. Questa sera -disse prima di congedarsi dalla folla- mi recherò al Policlinico Gemelli per sottopormi ad alcuni accertamenti diagnostici. Chiedo le vostre preghiere, affinché il Signore mi sia accanto col suo aiuto e col suo sostegno. Alla Vergine santissima ripeto il mio 'Totus tuus', con piena fiducia nella sua materna protezione". Era il 1992, anche allora una domenica di luglio, esattamente il 12. Tre giorni dopo, il 15, Giovanni Paolo secondo venne poi sottoposto ad un'operazione chirurgica per l'asportazione di un tumore benigno intestinale. Lasciò il Policlinico Gemelli il 26.