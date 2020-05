Papa: prego per le famiglie. No alla violenza domestica

Città del Vaticano, 4 mag. (askanews) - Nella Messa a Santa Marta, Papa Francesco pensa alle famiglie chiuse a casa per la pandemia e prega perché non ci sia violenza ma pace, pazienza e creatività."Preghiamo oggi per le famiglie - spiega Papa Francesco - in questo tempo di quarantena, la famiglia, chiusa a casa, cerca di fare tante cose nuove, tanta creatività con i bambini, con tutti, per andare avanti. E anche c'è l'altra cosa, che alle volte c'è la violenza domestica. Preghiamo per le famiglie, perché continuino in pace con creatività e pazienza, in questa quarantena".